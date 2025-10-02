Gaza, ante una volátil oportunidad

Niños palestinos guardan turno para recibir raciones de comida de una cocina benéfica en Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, el 30 de septiembre. / Eyad BABA / AFP

1.El acuerdo de veinte puntos presentado por Donald Trump y Binyamin Netanyahu como el gran desatascador de la crisis de Gaza y el único resorte capaz de detener la matanza reúne todos los ingredientes de la insuficiencia para que pueda ser de forma rápida y efectiva el instrumento para establecer un alto el fuego, liberar a los rehenes en poder de Hamas y garantizar a la comunidad palestina que seguirá en su hogar histórico. La incertidumbre de lo presentado como un gran logro se concreta en la voluntad de Estados Unidos e Israel de dejar la continuidad o no del genocidio en manos de Hamás: si acepta las condiciones de liberación y desarme a la mayor brevedad, problema solucionado; si no lo hace, Israel presumirá de estar legitimado para perseverar en la degollina, que suma ya 66.000 muertos. Sin que, dicho sea de paso, la Autoridad Palestina o representantes por ella designados, haya participado ni de lejos en redactar los veinte puntos, una marginación sectaria.

Es comprensible que todo el mundo, con más o menos entusiasmo, haya celebrado la oferta como la última oportunidad de detener las operaciones en Gaza y poner a salvo a una población exhausta. Pero justifica el pesimismo el mero hecho de que Israel continúe con su lógica de tierra quemada -una media de muertos por jornada por encima de 50 desde el anuncio de la oferta- mientras discurren los tres o cuatro días dados por Trump para que Hamás dé una respuesta. Poner en manos de una organización terrorista la resolución de la crisis, la detención del holocausto palestino, es más que discutible; aplicado a los negociadores, es de un oportunismo flagrante que lo hayan hecho en medio de la alarma mundial por la aniquilación sistemática de una comunidad sin herramientas para defenderse de las bombas.

La elocuencia de las imágenes, los reconocimientos en cascada del Estado palestino, la salida en tropel de delegados en la Asamblea General de la ONU en cuanto Netanyahu ocupó la tribuna, el enésimo anunció de este de que no tolerará la existencia de un Estado palestino y las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, un sionista confesional sanguinario que desea que Hamás no asuma los veinte puntos para poder así proseguir sin freno la masacre, configuran un escenario sometido a la arbitrariedad más que a la lógica. Algo profundamente inmoral y nauseabundo envuelve la gestión de la tragedia; la impotencia se adueñó hace tiempo de quienes de forma más o menos decidida, que no decisoria, han bregado para acabar con la operación de exterminio. Al mismo tiempo, los agitprop del Gobierno israelí, propios o reclutados, tienen a menudo ocasión de difundir el argumentario israelí en los medios y en el espacio que las instituciones reservan a los oradores (así Isabel Díaz Ayuso, la líder sin discusión de la extrema derecha en Madrid).

2.Hay en los veinte puntos tantas propuestas de futuro prendidas con alfileres o están abiertas a tantas interpretaciones, son tan volátiles, que la mención de la autodeterminación de los palestinos, que figura en uno de los apartados, permite a Netanyahu seguir negando la posibilidad de un futuro Estado palestino sin que pase nada que pueda incomodarle. Ha crecido tanto la soberbia autoritaria de Trump desde que regresó a la Casa Blanca, que su alocución dirigida a cientos de generales y almirantes, reunidos el 30 de septiembre por el secretario de Defensa -ahora de Guerra-, Pete Hegseth, sembró de estupor las prietas filas de los uniformados. Más que un mensaje presidencial fue un mitin partidista de MAGA para un auditorio sin color ideológico; fue una arenga desquiciada que lleva a suponer a la revista The Atlantic, con reconocible ironía, que el auditorio debió abandonar la sala preguntándose “qué le pasa al comandante en jefe”.

“Cuando nos conformamos con la libertad negativa, acabamos poniéndonos de parte de lo inhumano contra la humano”, afirma Timothy Snyder, profesor de la Universidad de Yale, en Sobre la libertad. Algo de eso sucede en el comportamiento de áreas del establishment en cuanto atañe a la situación en la franja de Gaza: de forma encubierta muchas veces; de forma explícita cuando se trata de los admiradores de Netanyahu. La libertad negativa consagra el derecho del individuo a poder actuar sin barreras, sujeto su comportamiento a sus propios designios, “con ausencia de obstáculos que lo impidan”. La libertad vitoreada por Javier Milei, acompañada de la palabra carajo, voz en grito, es de tal tenor; la invocada por los milmillonarios que arropan a Trump, también; la que maneja el primer ministro de Israel para adueñarse de Palestina anda por el mismo camino, más las consabidas referencias sobrevenidas a la tierra prometida y a la presentación del derecho de los palestinos a disponer de un Estado como un impedimento a la libertad de los judíos para ejercer un derecho histórico.

No por sabido y oído tal desarrollo resulta menos sorprende el apoyo explícito de la extrema derecha universal al Estado de Israel y su menosprecio de Palestina. Pues forma parte de la oprobiosa tradición histórica de la extrema derecha -en Europa y en Estados Unidos- su antisemitismo militante, que tuvo en el nazismo y sus aliados y secuaces la versión más infame y devastadora. El antisemitismo ha dejado de ser un rasgo de carácter de los ultras, modificado por la secuencia histórica Tea Party-necosns-neoliberalismo-populismo-trumpismo. Lo ha sustituido la islamofobia y un antiarabismo que aprovecha para sus fines la estrategia de terror de Al Qaeda, el Estado Islámico y sus múltiples franquicias. En la campaña de descrédito emprendida por el universo que vocifera contra la movilización en apoyo de Palestina, y particularmente de la comunidad gazatí martirizada, la identidad deformada del binomio islam-cultura árabe pesa tanto como el seguidismo con el programa de Donald Trump.

Dicho de otra forma, el adversario necesario para el nazismo y adláteres fueron los judíos; la comunidad islámica lo es ahora para la extrema derecha dentro de la nueva lógica imperante en el desorden mundial en curso. La estrategia de presentar como radicales exaltados a los movilizados en todo el mundo contra el genocidio de Gaza o a los embarcados en la flotilla rumbo a la Franja con ayuda humanitaria, neutralizada el jueves, no persigue otra cosa que desfigurar todas las iniciativas como expresiones marginales cuando resulta que no dejan de crecer, que no es solo algo activado por las izquierdas, sino un mecanismo de respuesta social en el que confluyen iglesias, onegés, instancias cívicas y responsables políticos de reconocida templanza. Y es así como la afrenta universal de Gaza se ha convertido en el teatro de operaciones donde, mejor que en ningún otro sitio, es posible trazar la divisoria exacta entre la decencia y la ignominia de los matarifes.