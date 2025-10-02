Me gusta preguntar a colegas y amigos si escriben a mano. Suelo escandalizarme con las respuestas. Incluso colegas del oficio declaran que llevan “años” sin utilizar un medio mecánico de escritura. Que ya ni sabrían utilizar una pluma, o que no han sabido nunca. Entonces, ¿dónde apuntan sus ideas, las ocurrencias que cristalizarán más tarde en sus novelas? En el móvil, en la tableta o en el ordenador.

Cuando visito un instituto y algún lector joven me pregunta qué debe hacer para ser escritor, lo primero que le recomiendo es que se compre un cuaderno. Hay un placer físico en el hecho de elegir un cuaderno. No solo según tus gustos, también según tus necesidades. El fiel compañero deberá adaptarse a nosotros. Les recomiendo que lo usen para apuntar sus sueños, las larvas de ideas que van apareciendo aquí y allá o cualquier palabra, concepto, nombre propio, topónimo que les llame la atención. El cuaderno, les digo, no agota la batería ni se borra de golpe cuando aparece un modelo nuevo. Es un registro de tu vida mental y un testigo de tu vida.

Yo no habría sido nunca escritora sin mis cuadernos. Es más: el único lugar donde soy la genuina escritora que empezó, allá en la adolescencia, es en mis cuadernos. Los tengo por docenas y los elijo con mimo. Como soy también adicta a las estilográficas, jamás compro un cuaderno que no sea especial para escribir con ellas. Los lleno a buena velocidad y a un ritmo constante. Siento que en ellos mi cerebro se sincroniza con el movimiento de mi mano. Es una experiencia de escritura que no se parece en nada a la del teclado del ordenador y la pantalla.

Puede ser romanticismo, sí, o incluso esnobismo. El caso es que nunca me sorprendo cuando alguien enuncia las virtudes de la escritura manual, que tan bien conozco. Tampoco me extraño que de pronto los profesores deseen volver a métodos más clásicos, que fomenten el encuentro de nuestro trazo con nuestras ideas (si es que no son lo mismo) y que destierren todas estas tecnologías que aunque nos mejoran y facilitan la vida, a menudo nos alejan también de nosotros mismos.