El silencio que pavimenta el genocidio

La Vuelta Ciclista a España regresó a las calles de Madrid hace unas semanas. Sin embargo, en esta ocasión, fue interrumpida por manifestantes que gritaban y levantaban pancartas para denunciar lo que consideran el más atroz de los crímenes internacionales: un genocidio. Sus gritos tenían como objeto algo que va más allá del debate estrictamente ideológico y político: que se detuviera una masacre sobre un pueblo indefenso. Ante estos actos, el alcalde de Madrid –entre otros dirigentes del PP– se apresuró a negar que lo que ocurre en Gaza pueda calificarse como genocidio. “No se puede hablar de genocidio”, sentenció. Genocidio, afirmó a continuación, es “lo que hicieron los nazis con los judíos en el Holocausto”. Pero, ¿sabe qué significa dicho término?

El “genocidio” tiene una definición precisa en el derecho internacional. La convención de 1948, tras el Holocausto, establece que este incluye no solo la matanza de miembros del grupo, sino también lesiones graves, sometimiento a condiciones que acarreen su destrucción, impedir nacimientos o el traslado forzoso de niños. Es decir, no se limita al exterminio masivo, como sugiere el alcalde. Son diversas las acciones que pueden merecer el calificativo de genocida, no solo como piensa Martínez-Almeida —el exterminio masivo de un grupo.

El negacionismo incluye al menos tres falacias. La primera es confundir guerra con genocidio. Se afirma: “Es una guerra”. Pero la guerra busca derrotar al enemigo, no exterminarlo. La existencia de un conflicto facilita el exterminio. Srebrenica ocurrió en plena guerra de Bosnia, el genocidio de Ruanda tras el asesinato del presidente Habyarimana, y el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra no es el crimen de genocidio, pero es el contexto en el que este explota y se desarrolla. Y donde se pueden encontrar justificaciones para su realización.

Otra falacia es que el genocidio exige millones de muertos. Pero no se trata de cifras, sino de intenciones y políticas sistemáticas: bloqueo de ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras, asesinato de menores, hambruna inducida, etc. En el caso de Israel todas esas medidas están envueltas en una retórica deshumanizante por parte de las autoridades sionistas. No son solo excesos bélicos, sino un patrón de aniquilación colectiva. En efecto, entre el 40% y el 70% de la población de Gaza ha sido desplazada intencionalmente. Se ha hablado de “reubicar Gaza”. Tanto es así, que días atrás, una comisión independiente de la ONU concluyó que Israel ha cometido actos que constituyen genocidio, incluyendo incitación pública por parte de altos cargos, asesinatos sistemáticos y destrucción deliberada de condiciones de vida.

Una tercera falacia es que solo un tribunal puede calificar los hechos como genocidio. Esto es jurídicamente incorrecto: confunde verdad material y procesal. El crimen no nace con la sentencia; esta lo reconoce. Políticamente, esperar una resolución judicial desactiva la función preventiva de la convención antes citada. Recordemos que en Ruanda y la ex-Yugoslavia transcurrieron más de diez años entre los hechos y las sentencias. Éticamente, esta espera implica una actitud pasiva y colaboracionista por quien tienen alguna capacidad de protesta y reacción.

La historia está siendo escrita, y quienes hoy niegan el genocidio ya no lo hacen por ignorancia, sino por decisión ideológica o cobardía política. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que, como ahora, la barbarie se impone a la razón. En tales circunstancias, la negación, el silencio o la pasividad no han sido neutrales, sino cómplices. Durante el Holocausto, muchos alegaron que no sabían, que no podían imaginarlo, que no tenían pruebas. Hoy, esas excusas han quedado marcadas por la ignominia. Los colaboracionistas —por acción o por omisión— quedaron señalados por la historia. Con más razón, lo mismo ocurrirá con quienes hoy niegan el genocidio en Gaza: una masacre que está siendo televisada en directo. Los discursos que relativizan o minimizan lo ocurrido quedarán como prueba del fracaso moral de una época. Pero si, aun así, el crimen no fuera el de genocidio y fuera uno de menor entidad jurídica –como los crímenes de lesa humanidad–, eso no haría menos grave y culpable la actitud de los negacionistas, como tampoco el reproche moral de la historia.

“El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, decía San Bernardo de Claraval. Tras el Holocausto, esa frase sirvió para señalar a los colaboracionistas pasivos. El camino al genocidio se pavimenta con silencios, negaciones y falsas neutralidades: el presente y el que pueda ocurrir en el futuro.