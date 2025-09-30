Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | Corrupción
Matías Vallés

Matías Vallés

Periodista

Sarkozy, camino del Elíseo

Su discurso de aceptación de la entrada en prisión «con la cabeza muy alta» no solo estremece por el dramatismo intransferible de Francia. También se asemeja al disparo de salida de una campaña electoral

Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita por la financiación libia de su campaña de 2007

Former French president Nicolas Sarkozy leaves after the verdict in his trial for illegal campaign financing from Libya for his successful 2007 presidential bid, at the Tribunal de Paris courthouse in Paris, on September 25, 2025. A Paris court on September 25, 2025 sentenced former French president Nicolas Sarkozy to five years and ordered him to go to prison after finding him guilty of criminal conspiracy over accusations the late Libyan dictator Moamer Kadhafi helped fund his victorious 2007 presidential run. The court ordered that Sarkozy should be placed in custody at a later date, with prosecutors given one month to inform the former head of state when he should go to prison. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Former French president Nicolas Sarkozy leaves after the verdict in his trial for illegal campaign financing from Libya for his successful 2007 presidential bid, at the Tribunal de Paris courthouse in Paris, on September 25, 2025. A Paris court on September 25, 2025 sentenced former French president Nicolas Sarkozy to five years and ordered him to go to prison after finding him guilty of criminal conspiracy over accusations the late Libyan dictator Moamer Kadhafi helped fund his victorious 2007 presidential run. The court ordered that Sarkozy should be placed in custody at a later date, with prosecutors given one month to inform the former head of state when he should go to prison. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA / AFP

Donald Trump fue el primer presidente de Estados Unidos condenado penalmente, y ha regresado a la Casa Blanca. También Nicolas Sarkozy es el primer presidente francés en pisar la cárcel desde 1945, por lo que nada se interpone en su regreso al Elíseo. De hecho, su discurso de aceptación de la entrada en prisión «con la cabeza muy alta» no solo estremece por el dramatismo intransferible de Francia. También se asemeja al disparo de salida de una campaña electoral.

Debe acreditarse la ley que aconseja que los presidentes hayan superado la prueba de una vicisitud penal. La cárcel «endurece», por utilizar el verbo de Trump para impedir que las mujeres embarazadas tomen paracetamol. Los condenados se basan en la evidencia de que un juez nunca captará más simpatías que un político. De ahí a entender la celda como una liberación iniciática para el aspirante a conde de Montecristo solo media un paso. Mientras Sarkozy remienda por enésima vez su destino, desde España conviene analizar uno de los eslabones de sus manejos libios, la compraventa inmobiliaria a precio inflado para disimular el pago de sobornos.

Sin atenerse a las cifras, un magnate adquiere una mansión por ochocientos mil euros, y un tiempo más tarde se desprende del inmueble por ocho millones. La sospecha debería ser automática, y así ocurrió en el caso de Sarkozy. En especial, porque el primer comprador era nada menos que Adnan Kashoggi, un amigo de Juan Carlos I sobradamente conocido en el litoral español como traficante de armas. Francia no tiene la exclusiva de este método, utilizado con relativa frecuencia por nuestros lares para premiar a políticos venales, aunque sin posterior castigo judicial. Se habla en concreto de un chalet magnífico comprado por trescientos mil euros junto al Mediterráneo, para ser revendido por diez veces más en un breve plazo y sin reforma aparente. Para acabar de explicar la situación, el primer comprador es suizo, con lo cual las transacciones de las que se desgaja la cantidad cohechada escapan a la vigilancia. La maniobra le ha salido más cara a Sarkozy que a sus émulos españoles.

