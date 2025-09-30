La política es cosa de niños

El amigo Basilio Baltasar, pilar del premio Formentor, comparte con varios periodistas culturales un momento de la entrega del Nobel a Albert Camus en el que dice: “Cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea será tal vez mayor. Consiste en impedir que el mundo se destruya a sí mismo”. Fue en 1957 y parece que el mundo sigue deshaciéndose. El escritor, aunque cercano al Partido Comunista en su juventud, se pasó toda su vida negando pertenecer a ninguna ideología o movimiento concreto, idea difícil de trasladar a una sociedad, la nuestra también lo es, a la que le resulta más fácil encasillar.

Produce desazón poner la vista en la actualidad política. Todo parece situado al revés y con la necesidad de ser estridente para que la sociedad repare en un hecho cualquiera. La exageración es un motor del presente y por ahora nadie está dispuesto a cambiar el ritmo. Así el juez Peinado, por ejemplo, cita a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente, en su juzgado un sábado, pudiendo haberlo hecho un día laborable. Por otro lado, Feijóo no está dispuesto a aceptar que alguno de sus análisis ante la inmigración coinciden con los que afirma Pedro Sánchez, y este, el presidente, alardea de que esas opiniones contradicen las propuestas populares, aunque en su profundidad sean parecidas, con matices, naturalmente.

El estilo de la Transición parece deshecho en añicos, diría Camus. Ahora que se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco donde todo renacía, las improntas de la empatía política son escasas, por no decir que nulas. Es fácil recordar los encuentros entre dos personajes tan alejados como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, pero difícil sumergirse en las dificultades que tuvieron los dos para defender sus posturas entre los suyos. A Suárez lo fueron defenestrando poco a poco su propia familia política y Carrillo quedó anulado por la dificultad de explicar su mensaje y su relación con el pasado.

La edad te da una dimensión diferente de la que tenías con 20 años. Durante decenios, si es lo que dura una generación, la ciudadanía se ve en la obligación de cambiarlo todo. Los niveles de impulso se trastocan. En los años 80 esa capacidad estuvo muy agitada. En los 90 existió una mayoría más acomodada. En el arranque del siglo XXI, el despilfarro fue desconcertante, hasta llegar a la crisis financiera que obligó a deshacer y volver a hacer sobre las quimeras libertarias de la tecnología. Y aquí estamos en la construcción de un nuevo mundo incapaz de entender que forma parte de un pasado lógico y que precisa de empatía política.

Los partidos actuales, en España y en el resto del mundo, están dispuestos a rehacerlo todo. La situación geopolítica mundial ofrece una fotografía que obliga a los intelectuales, si todavía queda alguno, a impedir que el mundo se deshaga, como decía Camus. 2025 se parece a aquellos finales de los 50 del siglo XX. No avanzamos. Los niños lo solucionan mejor.