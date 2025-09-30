El plan de Trump: una receta para el desastre

Después de varias semanas de negociaciones, Donald Trump ha anunciado, a bombo y platillo, su esperado plan para poner fin a la guerra de Gaza. Una propuesta que ha sufrido tantos retoques que difícilmente se podrá llevar a la práctica y que representa una nueva receta para el desastre, ya que ni tan siquiera establece un horizonte político para la creación de un Estado palestino, tal y como demanda la inmensa mayoría de la comunidad internacional. En su lugar, Estados Unidos promueve un diálogo para alcanzar “una coexistencia pacífica y próspera” entre Israel y los palestinos.

Como era de esperar, Trump se ha alineado prácticamente por completo con las tesis de Netanyahu. Sus tres prioridades eran la desmilitarización de Gaza, el mantenimiento de la ocupación israelí del enclave palestino e impedir que la Autoridad Palestina participe en su futuro gobierno. Todas ellas han sido asumidas como propias por Trump, quien además se ha garantizado el monopolio de la mediación entre las partes marginando a la Unión Europea, cuya irrelevancia ha quedado patente una vez más.

Netanyahu obtiene, así, un balón de oxígeno que le permite ganar tiempo y sortear las cada vez más intensas presiones de la comunidad internacional para que ponga fin al genocidio. Al aceptar el plan Trump, el dirigente israelí también consigue afianzar su posición interna, ya que lo ha vendido ante sus aliados de gobierno como un movimiento táctico para arrinconar a Hamás, dando por sentado el rechazo de la organización islamista. Como hiciera Ben Gurion con el plan de Partición de 1947, Netanhayu acepta a regañadientes la propuesta estadounidense con el propósito de demostrar que la parte palestina no está interesada en alcanzar ningún tipo de compromiso.

Tras esta aceptación condicionada por parte de Israel, toda la presión se concentra ahora sobre Hamás, que tendrá que adoptar una decisión en los próximos días, lo que no será sencillo, ya que la propuesta estadounidense contempla su rendición y su desarme a la vez que le impide asumir ningún papel en la gestión de Gaza. Por lo tanto, las alternativas que se le presentan se reducen a dos: rendición o inmolación, ya que en el caso de que no acepte este ultimátum, Trump ha dado luz verde a la intensificación de la campaña militar israelí.

Para tratar de recabar apoyos, el plan Trump presenta incentivos para mejorar la precaria situación de la población gazatí, entre ellos la entrada de ayuda humanitaria y la rehabilitación de las infraestructuras destruidas, todo ello a cambio de la liberación de los rehenes. Más importante aún es el hecho de que Trump se compromete a no forzar la expulsión de la población, un jarro de agua fría para el Gobierno de Netanyahu, que había alentado ‘la emigración voluntaria’, un eufemismo para referirse a la limpieza étnica.

El elemento más llamativo del plan es la marginación de la parte palestina. Ni Hamás ni tampoco la Autoridad Palestina han sido consultados sobre el contenido de la propuesta. El presidente Trump ha preferido negociarla con varios países árabes -entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Qatar- que han asumido, sin mucho éxito a tenor de los resultados, la representación de los intereses palestinos. Tal y como ocurriera con la Declaración Balfour en 1917 o con el plan de Partición de 1947, los palestinos no han sido tenidos en cuenta a la hora de decidir su propio destino.

Por si fuera poco, Netanyahu se ha asegurado de que la Autoridad Palestina no desempeñe ningún papel en la gobernanza de la nueva Gaza, que será transferida al denominado Organismo Internacional de Transición dirigido por el propio Donald Trump y en el que jugará un papel central Tony Blair, uno de los artífices de la destrucción de Irak en 2003. El nuevo procónsul asumirá el absoluto control de Gaza, así como la gestión de las multimillonarias ayudas para la reconstrucción -las primeras estimaciones van desde los 50.000 a los 100.000 millones de dólares- prometidas por los países del Golfo. Resulta paradójico que, 108 años después de la Declaración Balfour que convirtió a Palestina en “el hogar nacional del pueblo judío”, volvamos a la casilla de salida y el dossier palestino retorne a las manos de un británico.