Mala leche
Vamos instalándonos en una pobreza visible y resignada en la que cada vez hay más personas que duermen en el coche porque la vivienda se ha puesto también imposible
Hay gente que vive atrapada en la dimensión de lo práctico, donde todo tiene un precio, un uso, una justificación inmediata. Las cosas, en esa dimensión, solo valen si sirven, los gestos solo cuentan si producen. Es un territorio ordenado, eficaz, sin fisuras aparentes. Pero también es un espacio sin aire, sin misterio, sin desvíos. En él, el arte se transforma en decoración y la ternura en debilidad. Quien permanece demasiado tiempo allí acaba reduciendo el mundo a un catálogo de funciones. Lo inútil, lo gratuito, lo frágil, se convierte en sospechoso. Y, sin embargo, es en lo inútil donde muchas veces se esconde lo más necesario.
Yo nací ahí, en esa dimensión, en ese país, podríamos decir, donde la preocupación fundamental era llegar a fin de mes. Todo lo que nos desviara de tal objetivo se consideraba inservible. Vivíamos con gran vergüenza, además, esa condición menesterosa. Las dificultades económicas se ocultaban de los modos más pintorescos. Acuérdense del escudero de 'El lazarillo de Tormes', que antes de salir de casa se ponía migas de pan en la barba y en el pecho para fingir que había desayunado. En la literatura española abundan los ejemplos de las clases medias venidas a menos que ocultan, o creen ocultar, la realidad a base de remiendos de orden material o verbal. 'La Celestina', por ejemplo, esconde su precariedad detrás de los perfumes chillones y las palabras cultas. Clarín, en 'La Regenta', describe el ambiente provinciano donde las familias empobrecidas fingen esplendor con trajes heredados, cenas forzadas y estricta etiqueta.
En la dimensión de lo práctico, curiosamente, se estimula mucho la fantasía. En mi casa teníamos a la vista un cuchillo jamonero, pero jamás vimos un jamón. En el mundo actual ya no se vive la menesterosidad con vergüenza, aunque tampoco, a primera vista al menos, con rabia. En los últimos cuatro años, la cesta de la compra ha subido más de un 30%, lo que constituye una barbaridad, comparado con la evolución (cuando no involución) de los salarios. Vamos, poco a poco, instalándonos en una pobreza visible y resignada en la que cada vez hay más personas que duermen en el coche porque la vivienda se ha puesto también imposible. A lo mejor un día nos despertamos por fin de mala leche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control