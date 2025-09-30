Detener la masacre

El president de EEUU, Donald Trump, habla con los medios este martes en la Casa Blanca / JIM LO SCALZO / EFE

El plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos plantea tantas dudas como la mayoría de las iniciativas anunciadas por Donald trump desde su llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, el plan tiene una virtud que empequeñece todas los interrogantes: de aplicarse en su totalidad, supondría el fin de la masacre perpetrada por Israel que puede haber costado la vida a más de 66.000 gazatís y ha supuesto la destrucción sistemática de todo lo necesario para la vida humana en la Franja. Por otra parte, de ser aceptado por Hamás, el plan también permitiría la liberación de los rehenes que permanecen en sus manos desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que costó la vida a más de 1.100 israelís. Ello explica, sin duda, que el plan haya contado, de entrada, con apoyos casi unánimes, a la espera de conocer los detalles de su implementación. Desde la Autoridad Nacional Palestina (ANP), los países árabes y Turquía, hasta todos los países de la Unión Europea. Desde los más cercanos a Israel, como Alemania, hasta los más comprometidos con la creación de un Estado palestino, como España.

Las primera de las dudas sobre el plan tiene que ver con que se haya negociado sin participación de ningún representante legítimo del pueblo palestino, víctima de la masacre. El plan ha contado con el beneplácito inicial de Binyamín Netanhayu, ejecutor de la tragedia que ha sufrido la Franja en los últimos dos años, pero aunque uno de sus puntos más positivos es que deja la puerta abierta a la creación de un Estado palestino, el primer ministro israelí recordó, al salir de su reunión con Trump, que esto no ocurrirá. Y por su parte, aún no conocemos la reacción definitiva de Hamás, aunque podría aceptar un acuerdo que prevé la amnistía para sus dirigentes, siempre que entreguen las armas y el poder, único desenlace posible tras haber desencadenado las matanzas del 7 de octubre de 2023. Finalmente, la liberación de cientos de palestinos de las cárceles israelís, a cambio de la entrega de los rehenes, constituye otro anuncio que contribuye a hacer posible la aceptación del plan.

Pese a las adhesiones que ha suscitado en un primer momento, queda por ver la reacción de Arabia Saudí, Qatar, Egipto y Turquía a medida que se produzca la retirada de las tropas israelís y la implementación de una forma de gobierno de la Franja que tiene indudables rasgos neocoloniales. No obstante, tal y como están las cosas, en la región y en el mundo, la única alternativa a este plan es la continuidad del horror. Trump lo dijo con la brutalidad que le caracteriza: si los palestinos lo rechazan, apoyará a Netanyahu «para hacer lo que haga falta». Es decir, continuarán las muertes, con la colaboración militar de Washington. ¿Quién puede estar a favor de que sigan muriendo civiles, mujeres y niños? Desde luego, no se trata del mejor plan que pudiera y debiera haberse urdido para acabar con la guerra, llevando a todos los responsables de esta guerra ante los tribunales de justicia. Pero es el único que puede permitir que, dentro de tres días, dejen de morir gazatís y se empiece a hablar de la reconstrucción de una Franja para los palestinos. Es más, si las cosas salieran bien, puede que la existencia de dos Estados capaces de vivir en paz y seguridad, entre el Jordán y el Mediterráneo, se abriera camino.