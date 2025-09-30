Cultura ornamental

Si existe una palabra equívoca es cultura. De entrada, nada más pronunciarla, se nos llena la boca de sinfonías en auditorios selectos, de cuadros ejecutados con maestría, de novelas que son tesoros del conocimiento, de edificios que nos informan del espíritu de una civilización, de estatuas que reflejan el poder de un gesto robusto contra la impasibilidad del mármol, de una lengua que conforma un pensamiento... Pero también decimos cultura, por ejemplo, cuando hablamos de realidades desgarradoras que se estructuran en una forma de hacer. Decimos “cultura de la violación” (¡aún no sé rehacerme de la impresión cada vez que lo veo escrito!) para referirnos a prácticas habituales despreciables o también comentamos la “cultura de la siesta”, para mencionar una costumbre extendida entre la población. O “cultura de masas”, que es la antítesis de la cultura 'stricto sensu', es decir, la cultura entendida como un bagaje elitista. “Cultura” ha pasado de ser un patrimonio común, el conjunto de simbología y formas de vida que definen a una sociedad, para adherirse a cualquier complemento, manifestación de una determinada actitud. Por no hablar de los orígenes primeros: el cultivo de la tierra. Hoy, un texto como este: “Posau la terra a cultura y la tornareu bona”, proveniente del 'Llibre dels Secrets de Agricultura, casa rústica y pastoril', del siglo XVII, sería difícil de entender, siempre que no figurara como lema metafórico de una reunión internacional como la de estos días en Barcelona. Hay otro, de la compilación de les 'Constitutions y altres Drets de Catalunya', de 1704, que hoy sería visto como un atentado contra los derechos humanos (“damnejant las cultures dels dits territoris”), y que hace referencia a una maldad rural, porque territorios, en aquella época, se refería solo a los campos.

Una entrada curiosa del Diccionari Català Valencià Balear (DCVB) asegura que “cultura” es “ornamento, trabajo de adorno”. Es lo que he pensado al ver cómo se desarrolla la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la Mondiacult 2025. La mayoría de las intervenciones, de los ejes temáticos, de las declaraciones institucionales son tan bellas como grandilocuentes y vacías de significado. La cultura está ahí “donde se empezará a escribir el futuro”, “es un bien público global”, “es un derecho y no un privilegio”, “es una herramienta de transformación social”, “es un agente de paz”. Y me dejo muchas.

En parte, tienen razón, es cierto, pero parecen más bien adornos que creencias firmes. Los nazis sabían que la cultura puede ser una revuelta (“cuando oigo esta palabra saco el seguro de mi Browning”), pero al mismo tiempo escuchaban a Mozart. Quizás lo mejor es volver a Walter Benjamin y entender que “no hay documento de cultura que no sea, al mismo tiempo, un documento de barbarie”. Para él, los bienes culturales proceden de los genios, pero también de la “servidumbre anónima de los contemporáneos”. No podemos pensar en la cultura sin pensar al mismo tiempo en el horror.