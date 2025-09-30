Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ferran Boiza

Director adjunto de EL PERIÓDICO

Soy 'boomer', sí, pido disculpas

Ciudadanos de diversas edades circulan por una calle de Barcelona, en una imagen de archivo.

La narrativa que culpa a los ‘boomers’ de las dificultades de todo tipo que sufren los ‘millennials’ es simplista, divisiva y profundamente injusta. Señalar a una generación como responsable de problemas tan complejos ignora el contexto histórico y las dinámicas globales, aparte de fomentar la confrontación y desviar la atención de las soluciones. Tan arbitrario es imputar a los ‘boomers’ la carestía de la vivienda como decir que los ‘millennials’ son superficiales o que no han desarrollado herramientas ante las adversidades. Los ‘boomers’ no son un enemigo anónimo al que combatir, son vuestros padres o vuestros tíos, los escritores a los que leéis o los directores de las series que disfrutáis, el taxista que os devuelve a casa por la noche o el camarero que os sirve en el restaurante, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Ponerles una etiqueta es deshumanizarlos.

En la España de los ochenta, los ‘boomers’ tuvieron que hacer frente a una recesión económica brutal: la segunda crisis del petróleo, en 1979, disparó la inflación al 15,7%, erosionando el poder adquisitivo, y junto a la reconversión industrial, impulsó el desempleo al 21,5% en 1985, lo nunca visto en Europa, porcentaje que alcanzó el 40% en el caso de los jóvenes. Se generalizó la sanidad y la educación públicas, cierto, pero también fue la época de los 40 alumnos por aula en EGB o de los barracones en BUP. En el extrarradio de las grandes ciudades, la heroína hizo estragos. El ascensor social funcionaba, sí, e ir a la Universidad era mayor garantía de futuro que ahora, pero aún eran pocos los que podían hacerlo. Muchos ‘boomers’ fueron los primeros universitarios de su familia.

Los problemas de los ‘millennials’ -la precariedad laboral, la desigualdad, la dificultad de acceso a la vivienda- nadie los niega, pero para abordarlos se requieren amplios consensos sociales porque son necesarias reformas estructurales; la solución nunca será buscar un chivo expiatorio. Criminalizar a los ‘boomers’ crea una falsa dicotomía y elude las responsabilidades colectivas.

