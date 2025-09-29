Presupuestos pendientes de milagros

Está demostrado que se puede seguir en el gobierno con presupuestos prorrogados con reincidencia. El último que se aprobó en Catalunya fue el de 2023 y Pedro Sánchez solo ha conseguido superar 3 de sus 7 votaciones presupuestarias. Se puede, pero desde una posición de debilidad muy perjudicial para el buen gobierno. El Ejecutivo se obliga a una negociación permanente de créditos presupuestarios con sus socios-opositores y estos convierten todo intento en un espectáculo electoralista. La pérdida de tiempo y de energías es escandalosa, sin embargo, la dinámica se ha consolidado. Los que gobiernan, resignados, porque siguen en el poder y los grupos que les dejan gobernar, satisfechos de poder exhibir su control sobre la continuidad del Ejecutivo.

Un gobierno que no podía aprobar sus presupuestos solía acudir a las urnas. Una costumbre democrática en desuso, dado que la aventura tenía sus riesgos. Pere Aragonès optó por convocar elecciones antes de pactar las cuentas con el PSC, muy predispuesto a votarlas como ya hizo en 2023, y perdió la apuesta. Ahora, el PSC cree posible que ERC, que prefirió arriesgarse a perder la presidencia de la Generalitat antes de aceptar los votos socialistas, va a prestarles los suyos para que el presidente Illa pueda disponer de presupuestos actualizados. Deberá mediar un cambio radical en el adn de los republicanos.

Un milagro, pero no el único. Los presupuestos de la Generalitat dependen, en realidad, de que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía y a la vez ministra de Hacienda ceda a las pretensiones del presidente Illa de poder ofrecer a ERC un sistema de financiación singular para Catalunya, proyecto que irrita especialmente a los andaluces. Y los presupuestos del Estado están pendientes de que Zapatero, el presidente que vulneró su promesa de respetar el Estatut que aprobase el Parlament, consiga convencer a Carles Puigdemont de que todo lo prometido por Pedro Sánchez se cumplirá, ahora sí. ¡Qué puede salir mal!