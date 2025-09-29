Palestina: el provecho político

Barcelona 22.09.2025. Política El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni junto al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, anuncia en el Saló de Cent, la creación del Distrito 11, Ciutats de Palestina, para el apoyo en la recuperación y reconstrucción del estado palestino. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Que la guerra en Gaza es terrible y mueren civiles inocentes, es una certeza incuestionable y cada civil es una tragedia.

También lo es que mueren soldados israelís (superado el millar, de momento), y soldados de las seis organizaciones que hay en Gaza: Hamás, Yihad Islámica, Brigadas de Abu Alí Mustafá, Brigadas de al Nasir Salah al Deen, Brigada de los Mártires de al Aqsa y Brigadas Mujaidines. A la vez también es un hecho que, al inicio de la guerra, estos grupos terroristas sumaban más de 50.000 miembros armados (Hamás, el más poderoso), y todos ellos han actuado vestidos de civiles y desde estructuras civiles. No se sabe cuántos terroristas han muerto, pero se estima que el número es elevadísimo. Aun así, también es cierto que este componente de guerra frontal entre combatientes no se reconoce en ninguna parte y que la prensa mayoritariamente ha comprado el relato proveniente de Hamás -y promovido por Al Yazira-, según el cual solo mueren civiles en esta guerra. En este sentido es interesante hacer la comparativa con los últimos días de la ofensiva en Mosul, donde el choque entre Estado Islámico y la coalición internacional arrasó la ciudad y dejó un reguero de miles de muertos. De hecho, hasta ahora se consideraba que era el combate urbano más mortífero desde la segunda guerra mundial. Pero, a pesar del volumen de víctimas, Occidente compró como 'inevitable' que murieran miles de civiles, porque era una guerra contra el terrorismo. También en Mosul, pues, cada civil fue una tragedia, pero entonces no nos importó mucho.

A partir de aquí, todas las consideraciones son posibles, desde los que piensan que Israel tiene que lograr la liberación de los secuestrados como máxima prioridad, hasta los que optan por una posición crítica con el Gobierno israelí y exigen una parada inmediata de la guerra. Por el camino, el rechazo a Netanyahu, a sus aliados más ultra, a su estrategia bélica, todo forma parte del debate democrático ante un conflicto de enorme complejidad. Como también tendría que formar parte del debate el rechazo a Hamás, la exigencia de su desarme, el retorno inmediato de los secuestrados y la crítica al anillo de fuego bélico que creó Irán para intentar destruir a Israel, desde el Yemen hasta el Líbano, pasando por Gaza. Pero esta segunda parte, sorprendentemente, ha desaparecido del debate público (si es que nunca ha existido), absorbida por la manipulación ideológica de las izquierdas habituales, la demonización de Israel y el maniqueísmo más obtuso. Y desde esta posición, la propaganda ha sustituido a la información. No hay debate ni análisis sobre este atávico conflicto, las aristas del cual son de enorme complejidad, hay consignas impostadas como pensamiento único.

¿Por qué? Porque, de repente, Palestina es el único tema, masticado mañana, tarde y noche, como si no existiera nada más en el mundo, ni la tragedia del Sudán, ni las matanzas de cristianos en Nigeria, ni el dolor infinito de las mujeres de Afganistán, nada de nada. La respuesta es evidente: porque el tema palestino da rédito electoral y por eso mismo se vuelcan los partidos que más necesidad tienen de sobrevivir políticamente. El caso del PSOE es de manual: asediado por los temas judiciales, con un Gobierno en precario y en medio de escándalos políticos, Sánchez ha encontrado en el tema palestino la cortina de humo más eficaz para asustar a los demonios y el abuso que ha hecho ha llegado a límites tan inimaginables, como cómicos, tal como ha demostrado 'Polònia'.

El ejemplo último de esta utilización política de la tragedia ha venido de la mano de Collboni y los partidos del ayuntamiento. Además de romper la famosa “neutralidad institucional” colgando pancartas ideológicas en la fachada del consistorio (hecho que llevó a la inhabilitación del president Torra, como habría que recordar), no han tenido ni la decencia de pedir, como mínimo, el retorno de los secuestrados. Que lo haya hecho al PSC o Podemos no sorprende, porque todos ellos están abonados a sacar rédito de este filón. Que lo vote ERC, tampoco sorprende, ante la necesidad de los republicanos de hacerse perdonar las veleidades 'indepes'. Pero, ¿qué hace Junts avalando la estrategia propagandística de todos estos? Seguramente, demostrar que sobre Barcelona ni tienen estrategia, ni encuentran discurso. Y entonces, cuando se navega sin rumbo, te lleva la corriente. Sea como fuere, un festival de la propaganda aprovechando una tragedia. Todo ello, triste y perverso.