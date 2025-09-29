La herencia envenenada del Estatut

Se cumplen veinte años desde que el Parlament de Catalunya aprobó la propuesta de un nuevo Estatut d’Autonomia. Aquel día se inició un largo y accidentado camino hasta su aprobación definitiva, durante el cual afloraron unas dinámicas políticas e institucionales hasta entonces prácticamente inéditas, que desde entonces han marcado la política catalana y española.

La reforma no fue improvisada. Pasqual Maragall la propuso en 1999 con el objetivo de disputar la presidencia a Jordi Pujol, quien se había comprometido con José María Aznar a no plantearla. Aunque ERC venía reclamándola desde los años ochenta, CiU no se sumó hasta la llegada de Artur Mas, empujada por la competencia con ERC. Una rivalidad que, en el trabajo parlamentario, desembocó en una ‘subasta estatutaria’, dando lugar a un texto jurídicamente controvertido, con disposiciones como la definición de Catalunya como ‘nación’, la bilateralidad con el Estado o las competencias exclusivas en justicia, que incluso algunos de sus impulsores reconocieron después de difícil encaje constitucional. Una deslealtad en toda regla.

La elaboración del Estatut pasó factura tanto en el plano institucional como en el político. Desde una perspectiva institucional, se rompió la lógica pactista y consensual que había regido el desarrollo autonómico, siendo sustituida por una lógica mayoritaria. El PP se autoexcluyó del acuerdo, rechazó el texto, impulsó una campaña de recogida de firmas en su contra y lo impugnó ante un Tribunal Constitucional cuestionado por su falta de neutralidad. La sentencia de 2010, que recortó e interpretó restrictivamente puntos clave, fue percibida en Catalunya como una desautorización de la voluntad democrática expresada en referéndum. En consecuencia, el TC quedó erosionado, y su papel como árbitro neutral empezó a ser impugnado por actores institucionales, incluido José Montilla, entonces president de la Generalitat, que encabezó una manifestación contra el fallo. Un episodio que simbolizó el agotamiento del modelo autonómico y el inicio de una lógica de confrontación legal y política que acabó desembocando en el 'procés'.

En el plano político hubo mutaciones de fondo. El PSC, en lugar de ejercer un papel de bisagra entre nacionalismo y constitucionalismo, se alineó con la agenda nacionalista, debilitando su función integradora y su papel de intermediación. Una cesión de centralidad que fue rápidamente capitalizada por Ciudadanos, que irrumpió como respuesta directa al nuevo consenso catalanista, desafiándolo y reactivando la fractura nacional. La competición entre ERC y CiU acentuó la polarización y favoreció la fragmentación del espacio nacionalista, mientras que el PSOE no pudo cumplir la promesa de Zapatero —aceptar el texto que aprobara el Parlament— una vez llegó al gobierno, evidenciando la distancia, muchas veces insalvable, entre los compromisos políticos y los límites del Estado.

Todos esos fenómenos ahora se hallan plenamente instalados y condicionan la vida política catalana y española. Desde el punto de vista institucional, se ha impuesto una lógica mayoritaria, agravada por el incremento de la polarización. La judicialización de la política y la politización de la justicia forman parte del paisaje cotidiano; la desconfianza entre instituciones se ha acentuado, en especial entre el poder ejecutivo y el judicial, hasta el punto de que este último es desautorizado por el primero. Algunos actores institucionales, además, han perdido de vista su papel y, a veces, actúan como activistas callejeros. Desde el punto de vista político, no solo el PSC, sino también el PSOE, han asumido en buena medida la agenda del nacionalismo —baste mencionar la amnistía—, y siguen sin poder cumplir plenamente sus compromisos con el nacionalismo catalán. La competencia entre los partidos nacionalistas catalanes continúa siendo feroz y condiciona la gobernabilidad. Y, pese a que Ciudadanos ha desaparecido, la brecha que abrió se ha hecho más profunda.

La experiencia del Estatut dejó como principal lección la fragilidad de las reformas institucionales hechas sin consenso y sin lealtad. Y, como herencia, unas dinámicas que se han consolidado como patrones estructurales del sistema político. El legado del Estatut, por tanto, no es solo como suele argumentarse, el 'procés', sino la normalización de unas inercias políticas e institucionales que erosionan la calidad democrática y cuya superación exige un compromiso renovado con el pacto y con la institucionalidad.