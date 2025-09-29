¿Hay que dejar gobernar a Le Pen?

A medida que se acerca al precipicio, Francia se plantea un dilema. Hay quien piensa que dejar gobernar al partido de Marine Le Pen es la única manera de evitar el caos. La pregunta no es retórica y la respuesta tampoco puede serlo. El Rassemblement National (RN) obtuvo más de 10 millones de votos en las elecciones (el 33%), y puede aumentar su resultado. Si no gobierna es porque el sistema presidencial francés le permite a Emmanuel Macron nombrar primer ministro a un candidato de su partido, aunque tenga cuatro millones de votos menos que el RN. El resultado es conocido: cuatro primeros ministros en dos años y una crisis política que se agrava mientras él sobrevive hasta las próximas presidenciales. Francia es hoy el nuevo enfermo de Europa. Para evitar esta deriva, ¿sería mejor que Le Pen pudiese gobernar?

No es una pregunta solo para franceses. Ante el avance de la extrema derecha, surgen voces que plantean la necesidad de ‘desdiabolizarla’. Como ha ocurrido, hasta cierto punto, en Italia. Giorgia Meloni se ha alejado de sus orígenes mussolinianos y se presenta como una conservadora tradicional cercana a Ursula von der Leyen. En política interior, algunas de sus políticas atentan contra las libertades, pero no más que las que propugna Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo. Sin embargo, Italia sigue siendo un país democrático que mantiene abierta la puerta a una alternancia en el poder. Como lo son, con grados diversos de erosión de los derechos humanos, Hungría y Croacia, gobernados también por extremistas. No estamos, por el momento, en los años treinta. Ni ante los intentos de Donald Trump de perpetuarse en el poder.

Muchos sostienen que, si Le Pen llegase a gobernar, o si lo hiciese Jordan Bardella –su heredero, mientras esté inhabilitada–, ocurriría como en Italia. El ejercicio del poder moderaría al RN que volvería al redil de la derecha clásica. Es lo que sucede en ayuntamientos donde gobiernan, como en Perpiñán, argumentan. Añaden que, en todo caso, su incapacidad para resolver de un plumazo problemas como el de la gestión de la inmigración, que les ha dado alas, desenmascararía la falacia del populismo. No estoy tan seguro. Francia no es Italia. Tiene una tradición política diferente y cuenta con una polarización política y social mucho más rocosa. En Roma, la alternativa de izquierdas es el socialdemócrata Partido Democrático (24%). En París, ocupa este lugar el Nuevo Frente Popular, equivalente a Podemos (28%). Mientras la economía francesa está al borde del abismo, la italiana aún tiene recorrido. En estas condiciones, si uno de los extremos (de derechas o de izquierdas) llegase al poder, Francia podría ser ingobernable. Aunque Le Pen cogiera la senda de Meloni, la resistencia seria mayor que en Italia. Entonces, ¿cuál es la solución? Un acuerdo de las derechas ajenas a las pulsiones autoritarias del RN con aquella izquierda dispuesta a abordar sin demagogia los problemas del país. ¿Imposible? Imposible no es francés, dicen que dijo Napoleón.