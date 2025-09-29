¿Dónde están los presupuestos de Pedro Sánchez?

Ana Rivero es la mujer que mas legislaturas ha completado en el Congreso de los Diputados, no desde el estrado, sino desde la mesa de taquígrafos. Durante cinco décadas ha transcrito el fin de la dictadura, el nacimiento de la Constitución, la coronación de dos reyes, la investidura de siete presidentes del Gobierno y el desarrollo de 15 legislaturas. Rivero, recién jubilada, acaba de publicar sus memorias, Luz y Taquígrafa, junto a su compañera Ana I. Gracia. El libro es el relato íntimo de una mujer «instalada en el corazón del poder legislativo» y autora del Diario de Sesiones, el fiel reflejo de la historia de España a través de sus representantes.

El Congreso, como bien dice Rivero, debe bombear sangre al país en forma de leyes y presupuestos. Pero en este último apartado está de brazos cruzados. El Gobierno todavía no ha presentado las cuentas públicas para su votación parlamentaria, por mucho que Pedro Sánchez anunciara que sí lo haría el pasado día 1 y vaticinara que continuaría en La Moncloa, aunque fueran tumbadas. La realidad es que los presupuestos no han pasado por el Consejo de Ministros, del mismo modo que tampoco se ha fijado el techo de gasto ni la senda fiscal. Estos requisitos deben cumplirse antes de llevar las cuentas públicas a la cámara para su votación dentro del plazo marcado por la Constitución, que acaba mañana martes.

El Gobierno se equivocará al no comunicar cuál es la concreción de su proyecto político para el año próximo a través de unos nuevos presupuestos que deben votarse en las Cortes generales, permitiendo que los socios de la investidura y los partidos de la oposición se retraten. Que la tramitación parlamentaria pueda fracasar, como ha sucedido la última semana con otras iniciativas socialistas, no es óbice para privar a los españoles del debate. Sacralizar la prórroga de las cuentas de 2023 y gobernar sin pasar por el Parlamento es un error, por mucho que «los debates vayan a ser largos y cada vez más tensos, menos edificantes», como bien describe Rivero en sus fantásticas memorias