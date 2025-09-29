La cultura, agente de cambio

Inauguración de Mondiacult, la cumbre con más de 150 ministros de Cultura organizada por la UNESCO / JORDI OTIX

Desde este lunes y hasta el miércoles, Barcelona se convierte en la capital mundial de la cultura. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la Unesco que acoge estos días la ciudad solo se ha llevado a cabo en dos ocasiones, ambas en México, en 1982 y en 2022. Este año, Barcelona es la anfitriona del evento Mondiacult 2025, con la participación de más de 160 delegaciones ministeriales de todo el mundo y unos 2.000 asistentes, tanto representantes de las instituciones como intelectuales y artistas. El objetivo principal del encuentro, más allá de poner la cultura sobre la mesa de debate internacional, es la llamada Declaración de Barcelona, que ha de reclamar, al finalizar les sesiones plenarias de la conferencia, el reconocimiento de la cultura como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la nueva agenda de las Naciones Unidas a partir de 2030. Puede sonar extraño que entre los ODS, que abarcan una gran cantidad de metas e indicadores y que son propuestas para erradicar la pobreza, para proteger el medio ambiente o para reforzar la educación y la salud, no se encuentre la cultura como bien público global a proteger e implantar. Este concepto se acuñó en la cumbre de 2022, pero, como ha declarado el presidente español, se trata de asumir en las políticas públicas la cultura como un derecho y no como un privilegio. En la inauguración de Mondiacult en el Centro de Convenciones Internacionales del Fòrum, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (como lo está haciendo en cada una de sus intervenciones, en el entorno que sea), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han orientado sus parlamentos hacia la defensa de la causa palestina. Un enfoque en el que, en continuidad con el desarrollo de la reciente asamblea general de las Naciones Unidas, no han estado solos. Aunque sin lapresencia del Estado de Israel, ausente de la cumbre por no ser miembro de la Unesco. Tampoco lo es Estados Unidos desde este mismo julio, cuando retiró su apoyo a la organización en una de las amenazas cumplidas del presidente Trump.

España, como anfitriona, ha añadido a los ejes temáticos establecidos por la Unesco (debate sobre derechos culturales en la era digital; integración de la cultura en la educación; economía de la cultura, con un informe que cifra en el 3’39% del PIB mundial la aportación de las industrias culturales y recreativas; la cultura frente al cambio climático o la defensa del patrimonio) dos dinámicas de reflexión, en torno a la inteligencia artificial y al papel de la cultura como agente de paz.

Más allá de los plenarios y de las comisiones, Mondiacult también está presente en la ciudad, a través de las aportaciones abiertas del Ágora Cïvica, organizada por instituciones y entidades, con mesas redondas, espectáculos y debates, que no solo mostrarán al mundo la vitalidad de la cultura catalana y española, sino que serán una aportación cívica a una preocupación mundial que pretende que la cultura, entendida como diálogo y conjunción de intereses, a través de las palabras y los gestos, de la capacidad humana para comprender el presente, emerja como un faro de comunicación y entendimiento.