Barcelona: diplomacia, cultura y defensa de las libertades

Ernest Urtasun, Salvador Illa, Pedro Sánchez y Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la UNESCO, en el centro de la foto de ministros de Cultura presentes en Mondiacult, este lunes / Jordi Otix

Es una gran noticia que una cumbre de 150 ministros llegue a Barcelona. La renovada normalidad institucional lo hace posible. Que la cultura global se decida por la segunda ciudad de España no es novedoso: en 2004 y con el Fòrum Universal de las Culturas, nacía un organismo internacional con sede en la capital de Catalunya. Después visitaría ciudades de varios continentes: en 2007 tenía lugar en Monterrey, el mismo país que albergaría dos citas de Mondiacult. En efecto, la cumbre de la Unesco visitó Ciudad de México en 1982 y 2022. En su web afirman que es la “mayor conferencia sobre política cultural del mundo”. Su realización ha sido irregular —en 1998 se celebró en Estocolmo—.

Dentro del sistema de la ONU, la cultura no goza de buena salud. En febrero, el presidente Trump firmaba una orden ejecutiva llamada a revisar la participación de los EEUU en organismos internacionales. Poco después, el influyente 'think tank' conservador American Enterprise Institute (AEI) publicaba un estudio en el que clasificaba las distintas instituciones, y sus áreas de trabajo, por prioridades. Unesco, junto con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la UN Tourism (con sede en Madrid), y otras, estaban en el ‘Tier 3’, con la recomendación “en general” de “acabar con la membresía de los EEUU, su compromiso y financiación”.

En Barcelona, junto a los presidentes Sánchez e Illa, el ministro Urtasun habló de la cultura como “herramienta política”. Así lo entienden los países que emplean la diplomacia cultural como mecanismo para generar simpatías y complicidades. ¿Qué son, si no, el concierto de año nuevo en Viena, o los cuatro coros de niños cantores (‘Sängerknaben’) que viajan simultáneamente por el mundo, con frecuencia acompañados de delegaciones políticas y comerciales?

El alcalde Collboni presidía, junto con el ministro, la inauguración de Ágora Cívica en el CCCB, un foro de debates que anuncia la llegada de los “derechos culturales”, buscando la “participación de todo el mundo en la cultura”. Algo para lo que es necesario el disfrute de un régimen de libertades, democracia, y un Estado de derecho. En septiembre ha sido puesto a prueba sistemáticamente en Europa; de Moldavia a Dinamarca; de Polonia, Estonia y Alemania, hasta el Reino Unido. El derecho a la cultura, y la cultura de la paz, tienen que ver inexorablemente con el fomento de la cultura de defensa , garante del ejercicio de derechos, también los culturales.

Este otoño, la ZDF recrea un gran hito de la diplomacia: el primer encuentro de De Gaulle y Adenauer, en 1958, en la casa de campo del francés. Las largas conversaciones en el jardín, los paseos por el pueblo de Colombey, pero, ante todo, la cultura y los valores comunes, permitieron a ambos sentar las bases para que Francia y Alemania, enemigos acérrimos durante siglos, se convirtieran en cómplices, aliados y espina dorsal de la futura UE.

Estos días, Barcelona tiene la oportunidad de recordar el papel clave de la cultura en el reencuentro entre naciones.