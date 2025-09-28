No soy ningún experto, pero tampoco me resulta ajeno el mundo de los 'castells'. Retransmití actuaciones y concursos durante mis primeros años en la radio, siempre arropado por voces mucho más sabias que la mía. Y tengo una sobrina, cuya ilusión -y tozudez- por subir a lo más alto, le regaló una herencia en forma de dolores de espalda para recordarle que todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Hoy, sus dos hijos siguen los mismos pasos, con una pasión que solo los muy aficionados pueden descifrar. Decir que las 'colles' castelleras son como una familia hasta puede quedarse corto. Ese ecosistema tan particular es el que ha elegido Leticia Dolera para su serie 'Pubertat', en la que una denuncia por agresión sexual, que afecta a chavales de 13 y 14 años, provoca un terremoto monumental. Vaya por delante que este proyecto televisivo, que ya puede verse en HBO Max, empezó a rodar mucho antes de la multipremiada 'Adolescencia', aunque resulta inevitable detectar similitudes, ya que ambas navegan en el proceloso mar de la adolescencia 2.0; un mundo colonizado por los 'smartphones', convertidos en pornoautopistas libres de peaje y lamentables sustitutos de la conversación oral. Padres y madres, en la inopia.

Igual que ocurría con la serie británica, 'Pubertat' incomoda al espectador, interpela, remueve y confirma que la violencia sexual no es solo un problema de mayores de edad. Y, sin embargo, aun abordando un tema –un tabú- tan espinoso como este, no se queda solo en los aspectos más sombríos de la historia. Yo diría que, incluso, tiene una parte casi luminosa. Porque víctima, victimarios, familiares, amigos, jueces, abogados, terapeutas...esa visión coral de experiencias y sentimientos, de principios y contradicciones, de dudas y certezas, confirma que sí, que todo lo que hacemos, a cualquier edad, tiene consecuencias. Pero también que la vida no es una foto fija. Y tanto el amor como la educación pueden mejorar esa imagen. Yo, de momento, me atrevo a recomendar que se vea 'Pubertat' y, a ser posible, en familia. ¿Quién dijo que la tele es la caja tonta?