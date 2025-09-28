El necesario debate de la productividad compartida

La reducción de la jornada laboral no ha fracasado porque Junts sea de derechas. Ha fracasado porque la ministra de Trabajo y los sindicatos no quisieron incorporar a esa negociación el asunto de la productividad. Esa negativa alarmó muy especialmente a los pequeños y medianos empresarios que son en los que nunca piensa Yolanda Díaz y los trata como si fueran multinacionales. Ahí sigue el lío del control horario obligatorio. Javier Faus, expresidente del Cercle d’Economia y primer ejecutivo de Meridia explicó este viernes en las Jornadas Empresariales que Prensa Ibérica organiza en S’Agaró que la productividad es la madre de todas las batallas, desde esa prosperidad compartida que propone Salvador Illa hasta la saturación turística y los excesos con la inmigración. Su lema es muy claro: menos para ser más y eso pasa por introducir el factor de la productividad en el debate entre los agentes sociales y vincularlo tanto a los aumentos salariales como a las posibles reducciones de la jornada laboral que serían así viables en sectores con volúmenes de beneficios menos onerosos. Y para empezar, claro, se debería hablar del absentismo laboral introduciendo, si se quiere, el asunto de la salud mental entre los riesgos laborales.

Con todo este planteamiento, lo que vino a proponer Faus es que la prosperidad se empiece a compartir en base a la productividad y no esperar a los impuestos, especialmente en un país en el que todavía tenemos un 25% de economía sumergida. Crecer en PIB en base a crecer en población y en número de turistas está ciertamente en la base del triángulo de los tres grandes desafíos de la economía española: vivienda, inmigración y turismo que nada tienen que ver con Begoña Gómez ni con las excentricidades de Vox y de Trump. Tienen que ver con que Europa se ponga las pìlas y como explicó la economista Núria Mas acelere las reformas propuestas por Mario Draghi y de las que solo se han puesto en marcha el 11% de las medidas planteadas. Trump y la extrema derecha nos distraen de lo sustancial. Eso aprendimos en S’Agaró.