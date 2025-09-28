Leor Zmigrod, pionera de la neuropolítica: "Cuando la población sufre estrés, se aferra a soluciones ideológicas"

¿Por qué una persona corriente, criada en una familia aceptable, abraza una ideología extrema en el contexto del partidismo político, el nacionalismo o el autoritarismo? La neurocientífica norteamericana Leor Zmigrod –elegida por Forbes como una de los 30 menores de 30 más talentosos del globo– quiso dar respuesta (biológica) a esta pregunta tan pertinente en este cuarto de siglo. Reúne sus hallazgos 'El cerebro ideológico' (Paidós).

¿La ideología viene impresa en los genes?

Existen factores hereditarios, ya sea la configuración de los genes que reparten la dopamina en el cerebro o la forma en que respondemos a la percepción de una amenaza, que determinan si somos pensadores rígidos o flexibles. Sobre esta base genética, diversos factores ambientales alteran el funcionamiento de nuestro cerebro hasta llevar al extremo las ideologías en las que creemos.

"Existen factores hereditarios que determinan si somos pensadores rígidos o flexibles"

¿Funciona en los dos sentidos, pues?

En los estudios con niños, vemos que los que tienen ciertas características biológicas –flexibilidad cognitiva–y han crecido en un entorno muy dogmático, cuando lo abandonan, pueden adoptar formas de pensar más abiertas. También ocurre lo contrario. Eso significa que el entorno no determina.

¿Qué pregunta hacer para saber si alguien tiene rigidez cognitiva?

No es tan simple. Si preguntas «¿eres un pensador rígido?», todo el mundo dirá: "¡No! Soy una persona muy racional". Si pregunto "¿escuchas a los demás?", la respuesta mayoritaria será: "¡Por supuesto!". Pero si pregunto: "Cuando alguien ataca tus creencias, ¿te lo tomas como algo personal?"…

"Si pregunto: 'Cuando alguien ataca tus creencias, ¿te lo tomas como algo personal?'"

¿Si respondes que sí, suena la alarma?

Si tienes una visión política, social, sobre una dieta o lo que sea, debes estar alerta sobre cómo reaccionas cuando te cuestionan. ¿Te sientes avergonzado? ¿Culpable? ¿Airado? ¿O entiendes que la vida no siempre es ordenada y que puedes cambiar de idea? La alarma debe sonar cuando no toleras el cambio o la incertidumbre.

¿Y eso se refleja en un TAC o similar?

Lo que se ha descubierto es que la amígdala, la responsable a la hora de procesar emociones negativas –amenazas, miedos, asco–, es mayor en las personas de ideología conservadora; mientras que en las personas con pensamientos menos dogmáticos están más desarrolladas la corteza prefrontal –responsable del razonamiento complejo–, y la corteza cingulada anterior, que regula la toma de decisiones. Vemos que los soldados que sufrieron daño en la corteza prefrontal, por ejemplo, se convierten en personas más radicales (que no más conservadoras).

"La amígdala es mayor en las personas conservadoras y la corteza prefrontal, en las de izquierdas"

¿Qué cerebro se puede considerar fetén?

Al medir la rigidez cognitiva, lo reflejamos en un gráfico en forma de 'U', y vemos que en la curva está el cerebro no político tendente ligeramente a la izquierda.

Ay, si se enteran Trump, Putin, Milei...

No hay que obsesionarse con los líderes. Muchos de ellos son flexibles, el problema es que son oportunistas.

"Un cerebro sometido a estrés se convierte en tribalista: 'nosotros contra ellos'"

¿En qué sentido?

Muchos líderes ideológicos utilizan el siguiente mecanismo: cuando la población sufre estrés, se aferra a soluciones ideológicas. Un cerebro sometido a estrés se convierte en tribalista –"nosotros contra ellos"–, y eso encierra un gran peligro. No acepta la ambigüedad ni la incertidumbre. Se quieren certezas. Algunos de los líderes actuales intentan mantener nuestros cerebros bajo estrés, porque es la mejor forma de controlarlos. Lo que realmente influye en nuestro pensamiento radical y nos mueve hacia los extremos es un factor determinante: el estrés.

Sorprende que poblaciones tan potentes como la israelí consienta a Netanyahu.

Las ideologías utilizan mucho la lógica, que a menudo tiene que ver sobre la competición entre dos grupos: género, raza, clases económicas. La diferencia con la ciencia, es que la ideología se cierra a las pruebas.

"Las redes son increíblemente peligrosas para un joven que piensa de forma rígida y tiende a la impulsividad"

¿En qué ámbitos habría que oponer resistencia cognitiva?

Ante religiones, nacionalismos y discursos autoritarios muy dogmáticos e intolerantes. Y ojo con el entorno digital. TikTok, Instagram y X están diseñados con algoritmos que ofrecen contenidos cada vez más estrechos, formulados en términos binarios, que dispara los miedos, el asco y el odio. Eso es increíblemente peligroso para un joven que piensa de forma rígida y tiende hacia la impulsividad. En los próximos tres años veremos cómo la IA lo empeorará, porque podrá hablar con la IA y pueden intentar radicalizarlos aún más.

¿Qué tal una píldora para fortalecer el prefrontal?

Es peligroso reducir los procesos biológicos y sociales complejos. Tiene que ser una elección activa, desde la humildad intelectual. La gente dice "si no tienes una ideología, no tienes principios", pero la flexibilidad no es una debilidad. Ser flexible significa ver las evidencias, escuchar distintos puntos de vista y no deshumanizar al que no piensa como tú.