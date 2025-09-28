La fiesta ha terminado: el rey ha vuelto

Lo recuerdo como si hubiese sido ayer y no, no fue ayer, por suerte para Marc Márquez y para desgracia mía, que empiezo a ser mayor.

Era Albacete, sí. Era, cómo no, dada su corta edad, el Campeonato de España. Era 125cc. Era pequeeeeeeño, lo juro, muy pequeño. Recuerdo que lo sentaban encima de la moto e iba clavado, hermético, se acoplaba a la moto como un guante. No podía sacar las rodillas ¡no tenía rodillas! No podía sacar los codos ¡no tenía codos!

Y se cayó, claro. Siempre se caía. Por qué, porque ya entonces era tan bueno ¡Dios, que bueno era! que no podía vivir sin conocer el límite. El límite era su metro, la vara de medir hasta donde podía llegar para ser más rápido, más eficaz, más competitivo.

Y, al día siguiente, lo vi, junto a Emilio Alzamora, en la barra del bar del hotel, le colgaban los pies, cómo no, y llevaba el brazo en cabestrillo. Iba con la camiseta roja de la Escuela Monlau. Por qué me acuerdo: por sus ojos. Estaban apagados. No brillaban como siempre. ¿Lo digo?: estaba rabioso. ¿Indignado?, no, era demasiado ‘peque’ para eso. Estaba dolido, muy dolido. ¿Por qué no podía correr? No, no, porque no podía ganar.

Miren, el rey ha vuelto y se ha terminado la fiesta. Lo siento, por duro que sea para el resto de extraordinarios pilotos que componen la parrilla de MotoGP, el 85% de ellos, todos, campeones del mundo de algo. Cuando no estuvo el rey, del 2020 a este bestial 2025, los demás (repito, son enormes, Joan Mir, ‘Pecco’ Bagnaia, Fabio Quartararo y Jorge Martín) estaban de fiesta y se repartían los títulos.

Eso se terminó. El rey ha regresado y para felicidad de todos y desgracia de los que quieran destronarlo. No, lo siento, pero Marc no ha cruzado el desierto, no ha sufrido tanto, tantísimo, no ha renunciado a tantas cosas (entre ellos un contrato con Honda por valor de muchos, muchos, millones de euros) como para que, ahora, alguien pretenda interrumpir, de nuevo, su segundo reinado.

Marc Márquez, en sus inicios en MotoGP. / EL PERIÓDICO

Miren, sé que lo saben, pero déjenme que les recuerde que Marc ya ganaba cuando no tenía la mejor moto. La Honda no fue nunca la mejor moto. Estaba mal parida. Su tren delantero era pura traición. Y Marc la convirtió ¡seis veces! ¡seis! en campeona del mundo. ¿Cómo?, buscando los límites, cayéndose, haciéndose daño. ¿Daño?, no, ¡mucho daño!

Así que, ahora, con la mejor moto, ni las matemáticas tienen sentido. Es blanco y en botella: leche. Es Marc, el mejor más, más experto, más resultón, más sabio, con la mejor moto.

Y, termino, sí, reconociendo dos cosas. Una, el error que cometí cuando pensé que Marc se equivocaba dejando la ‘casa madre’, Honda, la casa que le ayudó a ser campeonísimo para iniciar un nuevo camino. ¡Menuda lección me dio!

Y, dos, cualquier otro se hubiese retirado, lo hubiese dejado, hubiera lanzado la toalla, se hubiera ido a disfrutar de su cuenta bancaria, de su maravillosa familia, de sus amigos, de los colegas. Él insistió. Y les digo otra cosa: yo le hubiera apoyado y entendido. Es más, yo hubiera abandonado. Pero yo no soy aquel niño del brazo en cabestrillo.