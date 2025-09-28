La difícil e imprescindible gestión del bosque

Bosque de Gisclareny / Ajuntament de Gisclareny

La gestión de los bosques es una cuestión de primer orden, no solo en lo que se refiere a la lucha contra los incendios y a favor de la biodiversidad en un entorno de cambio climático, sino que también forma parte de una estrategia global de reflexión sobre cómo actuar en el territorio, teniendo en cuenta un esencial equilibrio entre el uso y beneficio de la masa forestal, los factores económicos implícitos y la salvaguarda del ecosistema natural. No existe una solución única y mágica para una problemática con muchos frentes, pero es preciso incidir en una gestión racional que, en el caso de Catalunya, y según el criterio de la Generalitat, pasa, como ha declarado el president Salvador Illa, “por decrecer en masa forestal”.

Catalunya tiene más de dos millones de hectáreas de superficie forestal, un 62% del total, con más del 80% en manos del sector privado. En este sentido, el abandono del mundo rural en las últimas décadas y las dificultades para que el bosque sea una fuente de riqueza y de ingresos (desde la burocracia a la poca rentabilidad por el valor escaso de la madera), ha derivado en una especie de recolonización del bosque de forma espontánea, lo que producido una continuidad del mismo en detrimento de lo que los expertos llaman mosaico agroforestal, que combina arboledas, matorrales y campos. La opinión más generalizada defiende la alternancia de masas boscosas con cultivos de baja intensidad y áreas de pasto, con la estrategia de disponer de paisajes más fragmentados, que dificultad el avance del fuego.

La solución más plausible plantea recuperar el medio rural y aprovechar con más criterio las áreas forestales, la agricultura y la ganadería, y establecer cinturones verdes y franjas de protección con baja carga combustible, es decir, menos masa arbolada, en los entornos habitados. Una de las primeras acciones propuestas se ciñe a la tala de bosques en el Cap de Creus, el Montseny y el Garraf, para transformarlos en espacios abiertos. La estrategia medioambiental de la Generalitat obedece a estas dinámicas y a un debate a fondo sobre la gestión de los bosques, con más responsabilidades y, en consecuencia, más instrumentos a cargo de los ayuntamientos.

Una de las prioridades europeas, sin embargo, es preservar espacios donde los bosques se desarrollen sin intervención humana, priorizando la biodiversidad y limitando la extracción de recursos. En este caso, sin embargo, estamos hablando de los llamados bosques maduros, que no son, en líneas generales, los que hay en Catalunya, un territorio de carácter mediterráneo, con bosques jóvenes, de menor densidad y estructura sencilla, más frágiles ante los incendios.

El tipo de intervención, la eliminación controlada, puede llevarse a cabo a través de una tala selectiva, de la intervención natural e históricamente eficaz de los herbívoros, con quemas prescritas e incluso a través de un control efectivo y planificado de los incendios, una constante que ha intervenido a lo largo de los siglos en la configuración de los bosques mediterráneos.

En cualquier caso, es evidente que cada ecosistema responde a unas dinámicas propias. La Unión Europea tiene previsto aplicar a partir de 2026 una ley que regula la importación de productos procedentes de la desforestación que podría incidir negativamente en nuestro entorno, necesitado justamente de esta limpieza forestal pautada para ordenar el territorio con racionalidad, afán preventivo y de fomento del mundo rural.