Pulseras y violencia machista

Sentido común ante la lacra social más grande que tenemos en el país: la violencia machista.

Estamos reforzando un sistema automatizado y dejando por el camino los detalles. La política no es la cuestión. Mezclar el hambre con las ganas de comer cuando hablamos de vidas humanas, no. Porque la violencia mata.

Los casos, de uno en uno. Tipología, separación y recetas personalizadas por grupos. Lo que vale para uno no siempre vale para el otro. Ni es la receta de un pastel ni el café para todos.

El enfoque ha de ser integral. Con señales de alerta de proximidad, activación de protocolos por parte del centro de control, duplicidad y situado en el juzgado, para alertar a la víctima y fuerzas de seguridad. El engranaje ha de estar muy bien conectado y comunicado. El objetivo es la seguridad de la víctima. Su protección. Le va la vida.

El asesoramiento psicológico y el acompañamiento son fundamentales, a menudo olvidados. No solo a la víctima, a descendencia y entorno directo, incluyendo centro educativo de los menores y centro de trabajo de la víctima.

¡Los monstruos existen! Habitan por todas partes. Trabajan. Señalémosles. Públicamente. A mano abierta, como pegan ellos. Sin miedo.

En el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa – CEDE, que presido, hemos llevado por todo el mundo el plan da DDHH para mujeres víctimas de violencia y acoso, Guerra de Ucrania, trata de blancas. Nuestra respuesta es integral: legal, psicológica y laboral. El triángulo perfecto.

El trabajo. Parte fundamental en la batalla contra la violencia

Las empresas. El gran obstáculo: falsamente creen que lo hacen muy bien. Cuando ideé el plan de urgencia covid-19 para las empresas del país y ejecutamos con un éxito del 100%, todas querían ser beneficiarías. Con el plan de democratización empresarial contra el acoso y la violencia en España, otra urgencia del país, de entrada todas dicen con orgullo que lo hacen bien. Reír o llorar: esa es mi cuestión, ante semejante respuesta mírandonos a los ojos.

Nuestras empresas no es que suspendan, es que no llegan ni a un mísero 3. Ojalá fueran ciertas sus palabras, no lo son por maldad sino por ignorancia. No tendríamos los números de violencia que tenemos. 'In crescendo', de modo desmesurado en franjas de edades cada vez más extensas. Hacia la tercera edad y la adolescencia. Normalizado. Como me dicen en las escuelas: es que aquí no pasa nada, podemos hacer lo que queramos. Aceptando la cultura de la violación, control y maltrato entre l@s jóvenes, cual país tercermundista.

A la administración pública y al sistema de protección de las mujeres maltratadas: eficacia, no burrocracia (lo han leído bien burro, término de Antoni Cañete, presidente de Pimec), porque es de burros lo que hacen hacer y agilidad. Buenos gestores al frente. Y la parte técnica, a quien toque: empresa tecnológica, informática o de IA.

El seguimiento tiene que ser garantista. Los aviones lo hacen porque se juegan la vida, ¿verdad? Aquí nos jugamos demasiadas vidas. ¡Basta ya!

Basta de decir lo que no es. El protocolo no ha funcionado. Cambien el sistema de inmediato, dejen de señalarse unos a otros y hagan lo que hacemos en la empresa privada.

Avancemos de inmediato en positivo, por favor. Mas acción. Mas solución. Menos crítica. Ni politización. Responsabilidad empresarial. Responsabilidad de los medios de comunicación. Actuar de manera transversal en beneficio de todas las personas, por un mundo mejor, es posible. A quienes predicamos con el ejemplo vivimos en paz y felices, triunfando el humanismo exacerbado.