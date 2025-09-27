Insultar a las víctimas de la violencia de género
Las mujeres en riesgo de muerte por sus exparejas merecen algo más que unas disculpas tardías e insuficientes de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. La negativa a asumir responsabilidades por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la crisis de las pulseras antimaltrato es inadmisible, igual que la opacidad inicial sobre los fallos y la minimización de los mismos una vez se hicieron públicos. Todo ello constituye un insulto a las víctimas, impropio de un Ejecutivo que ha hecho bandera de la igualdad y de las políticas feministas. Lo mismo puede decirse de la eurodiputada de Podemos Irene Montero, exministra de Igualdad y ‘madre’ de la reforma de las pulseras. Su negacionismo sobre los fallos del sistema sonroja y no encaja en una feminista de postín. Qué distinta habría su reacción si los casos hubieran estallado con un gobierno de derechas.
Que de entre los 30 millones de geolocalizaciones que se producen al día en España «solo» haya habido 120 incidencias no es para sacar pecho. Lo sabe bien una mujer de poco más de 30 años, de Zamora, que hace dos semanas se encontró de frente con su maltratador. El dispositivo que llevaba y que le cambiaron en diciembre de 2024 no emitió señal alguna, a pesar del incumplimiento flagrante de la orden de alejamiento. Tuvo que esconderse en una tienda y llamar a la policía.
Casos como este, que van conociéndose con cuentagotas -a pesar del miedo de las víctimas-, ponen en evidencia a la ministra de Igualdad, reprobada esta semana por el Congreso. Su continuidad en el Gobierno es indefendible, sobre todo cuando este tiene ante sí el reto hercúleo de mejorar el sistema de protección a las víctimas en su conjunto. Este falla en uno de cada tres feminicidios en España y sus grietas se han evidenciado con la crisis de las pulseras, como explica Patricia Martín. Reforzarlo es urgente y obliga a una reflexión que no puede estar en manos de una ministra cuya credibilidad ha quedado en entredicho.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales