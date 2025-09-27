Hay algo que hago repetidamente, aun sabiendo que no lleva a ningún sitio: me fijo en los rostros como si éstos tuvieran que “hablarme” de mi interlocutor y darme información complementaria. Todos los detalles, los gestos, las líneas de expresión, intentando llegar a conclusiones que me expliquen la cara 'b' de esa persona. Como la etiqueta interior de un jersey: no lavar con agua caliente. Como si un ojo más caído que el otro me hablara de un disgusto, o una arruga vertical de una cuenta pendiente.

El viernes, me entretuve con el de Benjamin Netanyahu durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. Enfadado, amenazador, autoritario. Las cejas puntiagudas, el pelo bien peinado. No entiendo esa brutalidad. El odio se ceba en su ceño y en su mandíbula avanzada, pero necesita más espacio y se apodera de su brazo y su puño, cerrándolo con fuerza a punto de golpear el atril. Resiguiendo las ojeras y la nariz, pienso en qué tipo de niño fue. Pienso en su madre. No tengo ni idea de quién es, pero tiene una madre. La tuvo. Él fue un niño y tuvo una madre que lo bañó y lo peinó. Lo llamaban Bibi, supongo que con amor. No tengo ni idea, pero todos somos hijos de alguien. ¿Lo amaron?

¿Dónde está el amor? ¿Dónde se esconde aquel gesto primero de cuidado cuando el hijo adulto se convierte en un hombre capaz de tanta muerte? ¿Qué queda de ese amor cuando el hijo, adulto, sube a la tribuna de la ONU y habla con tono amenazador? ¿Dónde se escondía esa violencia en el bebé? ¿Cuándo apareció? Todos esos hombres poderosos que gobiernan el mundo, Trump, Putin y Xi Jinping. ¿Dónde se esconde el amor?

Y, a partir de esa imagen, me surge otra pregunta: ¿qué ha tenido que pasar para que, de un niño indefenso —como lo hemos sido todos alguna vez—, surja un personaje feroz? ¿Qué procesos, qué decisiones, qué heridas, qué cultivos sociales y personales, convierten la infancia en algo que luego hará posible la violencia política?