La temible visita al mecánico

Los propietarios de coches, sobre todo si ya tienen unos cientos de miles de kilómetros en sus ruedas, reconocernos sin excepción que uno de los momentos más estresantes del año es la visita anual al taller mecánico o el paso por la ITV. Hay quien prefiere hacer lo primero antes que lo segundo, aprovechando el cambio de aceite, y quien se lanza al riesgo, apostando por la inspección oficial en primer lugar... y a ver qué pasa.

Para quienes abrimos el capó del motor del coche solo para rellenarlo de líquido limpiaparabrisas, vigilando no errar el tiro y meterlo por el compartimento inadecuado, y que no sabemos ni cambiar una rueda, todo aquello referente a la mecánica automovilística nos suena a arameo. Nos sometemos a la opinión del mecánico, a sus discursos, argumentos y recomendaciones con un nivel de fe que ni siquiera aceptamos del médico de cabecera o del cirujano que nos va a operar cualquier achaque. Incluso diría más: somos capaces de meternos en internet para investigar sobre dermatología, urología o cardiología, por citar tres ejemplos, y en cambio somos incapaces de querer entender nada sobre mecánica automovilística.

Este verano, antes de vacaciones, pedí en un taller cercano a casa -no consideré necesario pasarme por el oficial del vehículo- que examinara la batería por si era necesario cambiarla, ya que nunca lo había hecho. No me inspiraba nada la idea de quedarme colgado en medio de la provincia de Córdoba, a más de cuarenta grados en la sombra.

Efectivamente, el mecánico me recomendó cambiar la batería ya que estaba al 20%, según indicaba un curioso aparato parpadeante; pero, he aquí la sorpresa, también me recomendó cambiar neumáticos, amortiguadores, suspensiones, pastillas de freno... y, para acabar de rematar la jaculatoria «¡el coche!». Y sonrió.

"Sí, vale, pero es que en siete días salgo de viaje y no todo será posible, ¿verdad? Y claro, barato, todo esto, tampoco debe ser". El señor me sonríe, me dice que puede establecer prioridades y que me pasará un presupuesto. Insisto "pero, urgente, urgente, para no sufrir, ¿qué es?". "Frenos y amortiguadores traseros. Le enseño la foto de cómo están". Como si me hubiera enseñado la foto de una cabra. "Pues muy bien, no entiendo nada. y me fío de usted. Dígame cuánto costará, por si tengo que pedir un préstamo al banco". Paralelamente, llamo al servicio oficial que uso -la última vez pasé por allí en diciembre- contándoles la historia. Escuetamente, me dicen que me tienen que dar hora y que difícilmente me atenderán en siete días.

Quedo en manos del taller del barrio. Pago lo debido y me pego el viaje. El coche, como dice una de mis hijas, sonaba por detrás como un tractor (cloc, cloc, en marcha corta), y no pasa nada. Hasta que un día, al poco de regresar, pincho una rueda. Esta vez llevo el coche a una franquicia. Al cambiarme los neumáticos me repiten el mismo consejo que el taller del barrio: cambiar casi todo y a ver qué pasa con el cloc, cloc. Bienvenido sea el otoño y sus facturas inesperadas.