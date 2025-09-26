La opacidad de Von der Leyen

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, durante el debate del estado de la Unión en Estrasburgo. / RONALD WITTEK / EFE

La apuesta por el secretismo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y su gestión unipersonal vertical, rompiendo con la tradición de gestión colegiada de la Comisión Europea, desgasta su figura política y daña la imagen del Ejecutivo comunitario en el actual contexto de creciente descontento social en la Unión Europea (UE) y de pérdida generalizada de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas.

Después de la condena del Tribunal de la UE el pasado 14 de mayo por ocultar y borrar los mensajes de texto entre Von der Leyen y el máximo ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en la negociación del megacontrato de las vacunas para el covid, la Comisión Europea afronta ahora una nueva demanda judicial contra la modificación del reglamento para bloquear el acceso de los ciudadanos a documentos relevantes sobre proyectos legislativos presentada por la organización ecologista ClientEarth.

Asimismo, la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, acaba de abrir nuevos expedientes contra la Comisión Europea ahora por borrar mensajes sobre el acuerdo comercial con Mercosur, por los vínculos del personal de las agencias de la UE con los sectores sobre los que dictaminan y por el abuso del procedimiento de urgencia para saltarse las consultas públicas, los informes de impacto y el debate en la propia Comisión Europea.

Restricción del acceso público

Von der Leyen, ante la perspectiva de una sentencia desfavorable en el 'caso Pfizer', hizo modificar el 4 de diciembre de 2024 el reglamento interno de la Comisión Europea para restringir el acceso público a una amplia gama de documentos y amparar el borrado de mensajes de texto. La demanda de ClientEarth ante el Tribunal de la UE es contra esta reforma que refuerza la opacidad y excluye del control democrático la preparación de proyectos legislativos, ya que bloquea el acceso a opiniones legales, estudios de impacto, borradores legislativos y mensajes.

La reforma de Von der Leyen para reforzar el secretismo vulnera la jurisprudencia establecida por el Tribunal de la UE a favor de la transparencia. El 4 de septiembre de 2018 el tribunal anuló la decisión de la Comisión Europea de impedir el acceso a unos informes de impacto. Otra sentencia del 14 de septiembre de 2022 anuló la decisión de la Comisión Europea de mantener secretos los documentos y las discusiones de los comités técnicos de la UE sobre la legislación de pesticidas. Una nueva sentencia del 16 de enero de 2025 reforzó el derecho de los ciudadanos y las organizaciones cívicas al acceso a documentos. El Tribunal de la UE además condenó el 17 de julio de 2024 a la Comisión Europea por su falta de transparencia en los contratos de vacunas del covid.

Pese a esa jurisprudencia, Von der Leyen decidió eliminar los mensajes de texto que intercambió con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las negociaciones del acuerdo comercial europeo con Mercosur. Esto obligó a la Defensora del Pueblo de la UE a abrir una investigación el pasado 19 de septiembre.

Puertas giratorias

El nuevo expediente se suma a los dos más abiertos en julio por la Defensora del Pueblo. El primero es una investigación en profundidad sobre las puertas giratorias entre el personal de las agencias de la UE (medicamentos, alimentación, pesticidas, productos químicos, transgénicos…etc.) y las empresas de los respectivos sectores sobre las que emiten dictámenes generalmente favorables. Los estrechos vínculos con los respectivos sectores de unas agencias teóricamente independientes ya originó reiteradas reprobaciones de anteriores Defensores del Pueblo de la UE.

El segundo expediente de julio es contra el abuso de la Comisión Europea del procedimiento de urgencia en el paquete legislativo de simplificación normativa, lo que le permitió saltarse la evaluación de impacto y la consulta pública. La Defensora del Pueblo resalta que incluso la consulta interna dentro de la Comisión Europea duró tan solo 24 horas, cuando el mínimo para procesos acelerados es de 48 horas. La Defensora del Pueblo de la UE tiene abiertos otros dos expedientes similares desde 2024 por falta de estudio de impacto y consulta pública en normas de política agraria y de lucha contra el tráfico de inmigrantes.

La nueva demanda judicial, los expedientes de la Defensora del Pueblo de la UE y las demoledoras críticas por secretismo del último informe de esa institución darán munición en los debates de las dos nuevas mociones de censura que debe afrontar Von der Leyen en octubre en el Parlamento Europeo.