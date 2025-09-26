El mundo en máxima incertidumbre

La incertidumbre mundial continúa disparada. Según el Índice Mundial de Incertidumbre elaborado por la Reserva Federal norteamericana, a finales de agosto se ha logrado el máximo de los últimos 17 años. El valor ha superado los 105.000 puntos. Este índice se calcula analizando miles de informes económicos de más de 140 países, midiendo la frecuencia con que aparece la palabra “incertidumbre” y ponderando los resultados según el peso del PIB. Para entender qué significa, hay que recordar que durante la pandemia del covid-19, en 2020, este índice se situó en unos 57.000 puntos. Es decir, hoy el mundo vivo con una incertidumbre que duplica la del colapso sanitario y económico global.

Los factores que alimentan esta incertidumbre son múltiples, pero la geopolítica tiene un peso decisivo. Según el Informe Global Peace Index 2025, actualmente hay 59 conflictos activos entre estados, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras Rusia-Ucrania e Israel-Hamás, junto con la creciente competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial, intensifican la inestabilidad global. Europa, por su parte, afronta sus propias debilidades. Alemania ha entrado en recesión, con una industria castigada por la crisis energética, la competencia de China y los aranceles de Trump. Francia vive una escalada de tensiones políticas y sociales, que alimentan el avance de los populismos. También ponen en cuestión la continuidad del presidente, que ha tenido siete primeros ministros en ocho años. Y en conjunto, la industria europea sufre la presión de unos costes elevados y de la rivalidad asiática en sectores estratégicos como la automoción. A estos elementos se añaden riesgos muy relevantes. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos ya causan daños graves a infraestructuras, agricultura y salud. También está la escasez de recursos básicos, como el agua. Los adelantos tecnológicos sin una regulación sólida pueden desestabilizar el mundo tal y como lo conocemos. Cuando se añaden conflictos e inestabilidad política, el riesgo se dispara.

Las perspectivas que apunta el informe Global Economic Forum 2025 muestran una visión desigual según el horizonte temporal. A corto plazo (dos años), el 52% de los expertos anticipan una situación incierta o convulsa, con riesgo elevado de recesiones y choques globales. A diez años vista, la percepción empeora, y un 62% prevé tiempos turbulentos. Esta percepción, varía según los países. En España se detectan preocupaciones clave como la deuda pública, la escasez de talento, el riesgo de recesión económica, la polarización política y los problemas asociados al acceso al agua. En Francia, en cambio, preocupan más la inflación, los recortes para equilibrar las finanzas públicas, la inestabilidad política y los episodios de protesta social. En Italia preocupa la recesión económica como uno de los riesgos inmediatos, junto con los efectos de los fenómenos climáticos extremos. En países próximos al conflicto con Ucrania, como es el caso de Rumanía, el peligro más relevante continúa siendo el conflicto armado, seguido de la inflación elevada y la inestabilidad económica.

Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué podemos hacer? En el ámbito personal, hay que asumir que la incertidumbre ha venido para quedarse. Afrontarla pide resiliencia, aprender constantemente, ser flexibles y reforzar vínculos con otras personas. También conviene mantener una almohada de ahorro para imprevistos y adoptar hábitos de previsión que den seguridad en tiempos difíciles. Esto no es fácil si recordamos que muchas familias tienen problemas para llegar a fin de mes. Para las empresas, el reto es mayúsculo y requiere medidas como diversificar mercados para reducir riesgos, invertir en innovación y tecnología, ganar agilidad en la toma de decisiones y colaborar con otras empresas e instituciones para generar sinergias. Cómo recuerda Rosabeth Moss Kanter, profesora de Harvard: “Quienes saben dominar el cambio tienen resistencia, son flexibles, esperan obstáculos en el camino hacia el éxito y celebran cada hito logrado". Este es el camino que tenemos por delante: transformar la incertidumbre en motor de cambio y seguir trabajando por un futuro mejor.