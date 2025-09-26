Junts, ante el abismo

Un fatasma recorre la política catalana. Han bastado un par de encuestas para convertir lo que solo era una sospecha en una inquietante evidencia: Aliança Catalana (AC) roza hoy los 20 diputados según los sondeos y está a medio punto de convertirse en la segunda fuerza del Parlament, solo por detrás del PSC. La eclosión de Aliança poco o nada tiene que ver con su líder, por mucho que ahora se le empiece a dar una pátina de persona respetable. No, AC no es el resultado de la llegada de ningún mesías sino que es sencillamente una gota más en la gran ola global de la ultraderecha fascista que arrasa el mundo, desde Trump a Netanyahu, pasando por Orbán o Milei.

Ha bastado que este tsunami planetario colocara una minúscula franquicia en Ripoll con el discurso precocinado de la immigración para que prendiera el fuego diabólico, y lo que al principio parecía una broma folclórica se ha convertido, por contagio imitativo, en un movimiento que puede cambiar para siempre la política catalana. Digamos que socialmente perdemos todos pero, políticamente, solo pierde uno: la irrupción salvaje de Aliança se produce a costa de un solo partido, Junts, que de tanto dudar si se alejaba o se acercaba a la bestia, está a punto de ser devorado por ella. Lo que empezó siendo una previsible fuga de los frustrados del 'procés' --cuatro locos que exhiben su supremacismo primitivo envuelto en la bandera de Sant Jordi en las redes sociales--, ha terminado convirtiéndose en un monstruo racista, islamófobo, homófobo y machista que crece a expensas exclusivamente de la antigua Convergència. El extraño artefacto político que todavía gravita alrededor de Puigdemont lleva años peleándose con Esquerra en una lucha estéril de perdedores que ha llevado al PSC al poder y al centro del tablero político. La debacle demoscópica de Junts es también el resultado combinado de haber flirteado peligrosamente en Barcelona con algunas de las ideas que promueve el partido de Orriols y, en Madrid, de haber optado por pactar sin complejos algunas leyes importantes al lado de PP y Vox. El mensaje de estas encuestas es diáfano: una vez más, el electorado prefiere el original a la copia. De manera abrupta, Junts se asoma hoy a su propio abismo y se ve ante un dilema atroz: o vuelve al centro, establece un cordón sanitario y va a disputarle la hegemonía al demonizado PSC, contradiciendo su ya caducado ideario de confrontación, o se abraza a la nueva extrema derecha, pacta con ella y asume la inmigración como un problema, tal como le reclaman ya sus alcaldes más desacomplejados. Es decir, susto o muerte. Condicionada por el liderazgo menguante de Puigdemont, la antigua Convergència, justo cuando le tenía el pie al cuello a Esquerra, recibe ahora mismo en directo el ataque mortal del mismo 'alien' terrorífico que ha arrasado la socialdemocracia y la derecha civilizada mundial. Estamos ante una disrupción temible en todo el planeta y parece improbable que Catalunya, en general y Junts, en particular puedan salir indemnes de esta bestial infección.