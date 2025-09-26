Emmanuel Macron, contra la estupidez

“Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre el universo”. La sorna de Albert Einstein prevalece sobre algunas de sus aportaciones científicas hoy cuestionadas. La filosofía, en cambio, le ha dado la razón definiendo esa torpeza voluntaria como una irresponsabilidad moral que aboca al peligro. Incluso el historiador económico Carlo Maria Cipolla descifró en cinco leyes la ignorancia del estúpido, advirtiendo que de ella se puede derivar cualquier maldad.

Las sandeces siempre han circulado libremente e incluso han divertido solo que ahora se proyectan muchas más, a mayor velocidad y multiplicando los riesgos. El libertinaje de las redes ha convertido el fenómeno en exponencial, elevando el atrevimiento de tanta necedad a peligro universal y oficializando la mentira a verdad alternativa. En esto se esmera a diario Donald Trump para mantenerse en el podio del amplio listado internacional de los incapaces para jerarquizar prioridades. Penúltimo ejemplo el martes en la ONU, atacando a la misma ONU. Un compendio de fatuidad y simpleza de quien prefiriendo no pensar e ignorando la razón opta por menospreciar a quien sí lo hace. Lo lamentable no fueron los aplausos de cortesía sino que la mayoría de los presentes hicieron cola después, para acudir a una recepción de la que además de la foto oficial con él y Melania buscaban otra más personal en plan selfi.

Pedro Sánchez evitó ese momento. La excusa de que el Rey era quien encabezaba la delegación española le permitió acudir a un acto alternativo de homenaje al expresidente uruguayo José Mujica. En el plano retórico, en cambio, el único que matizó a Trump sus propias palabras y en su presencia fue Emmanuel Jean-Michael Frédérich Macron (Amiens, Francia, 21 de diciembre de 1977).

El presidente francés ha aprovechado la semana para buscar en la política internacional el contrapeso a sus acuciantes problemas domésticos. Dejando en París a su quinto primer ministro en poco más de dos años al frente de un Gobierno atado de pies y manos por una Asamblea Nacional bloqueada y un país alterado por huelgas y protestas, Macron intenta revertir con la diplomacia que el 64% de sus compatriotas no vería mal que dimitiese antes que aceptarle cualquier recorte de gastos sociales, cuantificados en 44.000 millones, que sufragarían parte de los 55.000 de déficit fiscal previsto para este año. Jugando además con Marine Le Pen a convertir la necesidad en virtud y el amor en odio, Macron emulaba a Sánchez buscando en Gaza y Trump sus paliativos. Ha reconocido el Estado palestino y ha defendido el multilateralismo frente a la ley del más fuerte.

A tan intenso combate político, el 'pequeño Napoleón' le añade la guerra al bulo que más le altera. Que su esposa antes fue hombre. Tras las dos causas judiciales perdidas y recurridas que viralizaron la patraña en casa, ahora la pareja del Elíseo quiere desmentir a la 'influencer' estadounidense Candace Owens, que se lucra con el rumor que Brigitte cambió de sexo para asumir la identidad de su hermano fallecido muy joven. Son 219 folios de una demanda que quiere acabar con la impunidad de las redes ante tanta pasividad. Porque, como también dijo Einstein, “si siempre hacemos lo mismo, no podemos pretender que cambien las cosas”.