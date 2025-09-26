Se detectan síntomas de fatalidad mundial

Vivimos en un tiempo que muchos perciben como histórico, aunque no en el sentido esperanzador que podría sugerir la palabra. Existe una corriente de pensamiento cada vez más extendida que se inclina hacia el pesimismo y la fatalidad. No se trata de una visión marginal, sino de un estado de ánimo colectivo que impregna las conversaciones, los titulares de prensa y las redes sociales. La idea de que la humanidad avanza hacia su propia destrucción ya no parece patrimonio de distopías literarias, sino un temor que ha penetrado en la vida cotidiana.

El cambio climático es, quizás, la amenaza más palpable. Sequías, incendios, inundaciones y temperaturas récord alimentan la percepción de que el planeta se encamina hacia un colapso irreversible. A esto se suma la incapacidad de los líderes mundiales para alcanzar consensos efectivos, lo que refuerza la sensación de impotencia.

En paralelo, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio proyectan la sombra de una inestabilidad global que parece no tener fin. Las imágenes de destrucción y las cifras de víctimas se acumulan, mientras que la eficacia política de muchos países muestra síntomas de agotamiento. El miedo a una escalada bélica recuerda lo frágil que resulta la paz.

La política interna de muchos países tampoco ofrece esperanza. El avance de la ultraderecha, con discursos que apelan al miedo y al rechazo del otro, plantean un escenario en el que la convivencia democrática se ve amenazada. La desafección ciudadana hacia las instituciones, alimentada por la corrupción y la ineficacia, contribuye a la idea de que los sistemas que deberían garantizar estabilidad están fallando.

En el plano social, problemas como la falta de vivienda se han convertido en una pesadilla para amplias capas de la población. La percepción de que el futuro será peor que el presente erosiona la confianza en las promesas de progreso.

Cabe preguntarse si este sentimiento de fatalidad es también producto de una era hiperconectada donde las malas noticias circulan sin freno y la saturación informativa amplifica el miedo. La humanidad se enfrenta a un gran desafío. El desenlace dependerá de si somos capaces de sobreponernos al fatalismo que nos invade. Entre la resignación y la esperanza se juega, quizá, la verdadera batalla de nuestro tiempo.