Ciberdefensa OTAN, una tarea en alza

Por si no bastara el desafío que Rusia plantea a la OTAN en el terreno convencional y nuclear, cada vez es más notorio el que se enmarca en la guerra híbrida que lleva años desarrollando, con los ciberataques, los sabotajes, la propaganda y la desinformación en primer término. Unas acciones que aumentan diariamente y para las que todavía no se ha encontrado una manera eficaz de neutralizarlas, a pesar de los esfuerzos realizados tanto a escala nacional como en el marco del Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa, ubicado en Estonia.

Son muchas las capacidades demostradas por Moscú, con el GRU (servicio de inteligencia militar, con sus Unidades de élite 29155, 26165 y 74455) y grupos asociados al Kremlin (como Noname057(16), Solntsepiok o Evil Corp) en cabeza. Un sofisticado instrumental de perfiles escasamente conocidos y cambiantes que le permite llevar a cabo ataques preferentemente contra sitios web gubernamentales, de infraestructuras críticas, de entidades financieras y de medios de comunicación, sin olvidar los realizados para influir en la opinión pública y para interferir en procesos electorales (como los que ahora sufre Moldavia).

No cabe suponer que este tipo de operaciones en la zona gris del espectro de los conflictos vaya a sustituir de inmediato a las de tipo convencional en el campo de batalla. Pero ya son de una entidad lo suficientemente agresiva como para concluir que constituye un ámbito que se sitúa al mismo nivel que el terrestre, naval, aéreo y espacial. Juega, además, con la ventaja de que no conoce fronteras, buscando siempre acciones que no superen el umbral que pueda llevar a un choque militar directo, y con el añadido de la dificultad para atribuir con precisión la autoría, escapando así en muchas ocasiones a la represalia. Hoy por hoy, en este terreno el que solo se defiende parece condenado a soportar los golpes, sabiendo que su escudo, en el mejor de los casos, tan solo puede parar algunos hasta que la lanza acabe por perforarlo.