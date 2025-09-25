Trump sacraliza su prédica

Reencuentro de Trump y Musk en el funeral de Charlie Kirk.

El funeral por Charlie Kirk oficiado en una gran instalación deportiva en Phoenix, Arizona, el último domingo tuvo mucho más de marketing y de recital de rock que de servicio religioso. Las referencias a Dios y a la religión bruñidas por el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance se ciñeron al don de la oportunidad para excitar a una multitud sumergida en una atmósfera de naturaleza indefinible. Salvo la viuda del fundamentalista cristiano asesinado en la Universidad de Utah, que perdonó al presunto autor de su muerte –“Le perdono porque es lo que Cristo hizo. La respuesta al odio no es odio”–, el resto de la sesión fue una ocasión de excepcional impacto emocional para que Trump y Vance calentaran a las bases del movimiento MAGA y recurrieran a la memoria de Kirk para presentarlo como “un mártir de la fe cristiana” -la definición es de Vance-, como “un mártir de la libertad americana”, según dijo el presidente, quien subrayó que odia a quienes son sus oponentes.

“Sin ley y sin Dios no hay Estados Unidos”, proclamó Trump a modo de resumen, investido con los ropajes de un líder predestinado, de un predicador tonante. Sea porque sus estrategas así se lo han indicado, sea porque su egolatría le lleva por este camino, reunió en su discurso de 45 minutos todos los ingredientes de un pastor fundamentalista al estilo de los que aparecen en algunos westerns, armados de un desparpajo considerable, con una Biblia guardada en las alforjas de su montura y una aplicación sin matices del mensaje bíblico, sin exégesis alguna suavizadora de la ley del Talión. Pareció Trump en algunos momentos un remedo del protagonista de El juez de la horca sin la grandeza interpretativa de Paul Newman, claro; recordó asimismo a los oradores que llenan hoy las llamadas megachurchs, grandes pabellones en los que miles de seguidores se reúnen para rezar, cantar, bailar y escuchar a quienes cumplen la doble función de showmen y guías de almas.

Nada hay de especialmente novedoso en todo ello. Desde los días del Tea Party y del desembarco de los neocon en la Administración de George W. Bush, un cristiano renacido según propia definición, el vínculo especial con la religión establecido por los políticos conservadores en sus diferentes matices y tonos ha sido una constante acorde con la historia de Estados Unidos. En un texto difundido en 2017 por FAES, la fundación del PP, el muy conservador José María Marco escribió: “Las iglesias que triunfan en Estados Unidos son iglesias populares, que saben recoger, plasmar y dar cauce a las preocupaciones de una población a la que le gusta reunirse, a ser posible en número importante, compartir, participar y comprometerse. Una religión popular como es la norteamericana no está nunca demasiado lejos de la acción pública y debe ser puesta en relación con la naturaleza democrática de la sociedad norteamericana”.

“Esta tensión populista está en el alma de la política y la religión norteamericana”, afirma Marco más adelante, y es difícil no darle la razón. Según una encuesta del Pew Center, el 60% de los estadounidenses asisten a un oficio religioso por lo menos una vez al mes; este porcentaje supera el 80% en las comunidades evangélicas. Son cifras todas ellas muy por encima de la práctica religiosa en Europa. No hay mayor misterio en el comportamiento de Trump en el funeral, en el seno de una sociedad en la que conviven una separación tajante entre la religión y el Estado, figura en los billetes la frase In God We Trust (confiamos en Dios) y quienes declaran en un juicio juran (ponen a Dios por testigo).

Algunos de los primeros presidentes -Thomas Jefferson, James Madison- desconfiaron bastante de la intromisión de la religión en la política de un Estado laico, pero no hay presidente desde principios del siglo XIX que no haya recurrido a la religión en su proyección pública. La América mesiánica de la que se habla con frecuencia, cuya presunta misión histórica es sembrar la democracia liberal en todo el mundo, incorpora sin necesidad de mencionarla la condición de pueblo predestinado, donde coexisten el laicismo formal y la pertenencia activa a alguna iglesia o confesión. La profusión de carteles con la imagen de Trump y de eslóganes de MAGA en el funeral de Kirk forma parte de esa lógica, de una religiosidad ostentosa, asumida solo por una parte de la mitad más conservadora del país; la mayoría de la otra mitad forma parte de confesiones pautadas: protestantes, católicos, musulmanes y judíos.

La insistencia del presidente y sus acólitos en atribuir a la extrema izquierda la muerte de Kirk, intoxicado el asesino por la crítica de sus adversarios y el comportamiento de los medios liberales, presagia que la campaña para las elecciones de mitad de mandato, fijadas para noviembre del próximo año, será el campo de batalla de la guerra cultural en curso, de la confrontación de modelos culturales, con el objetivo autocrático de Trump de liquidar la crítica o minimizarla. El caso de Jimmy Kimmel en la televisión ABC, con la suspensión de su programa y posterior restitución, que enfadó al presidente en grado sumo, nada tiene que ver con la religión, pero es una de las pruebas de convicción de que la Casa Blanca aspira a neutralizar a sus contrincantes hasta donde le sea posible. Hay en todo ello la pretensión única, irrevocable, de presentar la receta de la ultraderecha como la única genuinamente estadounidense, la única capaz de imponer un modelo al resto del mundo.

La analista conservadora Mona Charen escribe en la publicación digital The Bulwark que “la represión contra la libertad de expresión sigue el ejemplo de los dictadores”. El endiosamiento del llamado en estas páginas por Albert Sáez “presidente chiflado” se ajusta asimismo al comportamiento del dictador que pretende ocupar por completo el espacio político, apartando de él a sus oponentes y forjando una realidad alternativa que tan mal se compadece con la realidad objetivable. De ahí que es significativo y esperanzador que en el conservadurismo civilizado, en la derecha informada surjan voces críticas con el presidente, capaces de movilizar a una franja electoral dispuesta a responder a las arremetidas contra la democracia y de reaccionar ante el espíritu vengativo que mueve a Trump incluso después de que Erika Kirk invocara el perdón.