CETIS: el conocimiento al servicio de todos

El envejecimiento de la población presiona el sistema de cuidados y pensiones, la migración aporta dinamismo pero también retos de integración, y la revolución digital puede hacer a la Administración más eficiente pero también generar nuevas fracturas. Todo ello ocurre en un contexto en el que las desigualdades persisten y se hacen especialmente visibles en la vivienda y la pobreza infantil. Ante estos retos, o innovamos en políticas sociales o corremos el riesgo de que la realidad nos pase por delante.

El Comité de Expertos para la Transformación e Innovación Social (CETIS), un órgano independiente con profesionales de disciplinas diversas, tiene una misión clara: aportar análisis y propuestas útiles para orientar la acción de gobierno en el ámbito social. No queremos diagnósticos olvidados, sino soluciones aplicables que mejoren la vida de las personas. Su creación por parte del Departament de Drets Socials i Inclusió es una decisión valiente: abrir la política social al conocimiento experto con voluntad de transformación real.

El primer fruto de este esfuerzo se presentó el 22 de septiembre: el informe Invertir en un futuro justo: prestaciones económicas contra la pobreza infantil. Elaborado de manera transversal, envía un mensaje contundente: si queremos un país cohesionado, debemos empezar por la infancia.

El informe propone cambios concretos: que las ayudas lleguen a más familias, también a aquellas que, pese a superar ciertos umbrales, sufren privaciones; que sean compatibles con el trabajo, porque trabajar no puede ser una desventaja; y que la Administración sea proactiva y digital, capaz de reconocer derechos sin calvarios burocráticos ni olvidar que detrás de cada expediente hay vidas reales. También reclama poner el foco en la vivienda, porque el coste del alquiler es hoy la mayor trampa para muchos hogares con niños.

El reto ahora es que estas propuestas se traduzcan en políticas reales. Hay que pilotar cuando sea necesario, evaluar con rigor y explicar con transparencia los resultados. Solo así podremos recuperar la confianza de una ciudadanía que, con razón, reclama resultados y no promesas.

Mientras tanto, el CETIS avanza con nuevos informes: modernizar la gestión de prestaciones sociales, personalizar servicios e impulsar itinerarios de inclusión; reforzar la atención domiciliaria ante el envejecimiento; y repensar los apoyos a la discapacidad y la salud mental. También recupera buenas prácticas de otros países y experiencias innovadoras de municipios catalanes, con la voluntad de construir un sistema de protección social más justo, ágil y capaz de anticiparse a los cambios.

Catalunya tiene el talento y la energía para ser referente también en políticas sociales. Pero para conseguirlo es necesario que la evidencia pese más que la inercia y que el conocimiento se ponga, de verdad, al servicio de todos. Si hemos sido capaces de liderar sectores económicos, culturales y científicos, también podemos liderar el reto más importante de todos: garantizar que nadie quede atrás. Y esto empieza por los niños, porque el futuro de un país se juega, sobre todo, en cómo trata a sus niñas y niños hoy.