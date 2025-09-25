Mis muertos, tus muertos

Primero fue el ‘ellos’ y ‘nosotros’. El 15-M fue en España la explosión de este eje conversacional: el 1% y el 99%; la gente y la casta; las nuevas generaciones y la cultura de la Transición; los ciudadanos y el ‘establishment’; los ganadores y los perdedores de la globalización... Siempre ha existido este eje conversacional –la tradicional conciencia de clase; el uso por parte del nacionalismo del enemigo exterior; los viejos conocidos populismo y demagogia–, pero el 15-M marca de forma simbólica su predominio en la conversación pública y política actual con elementos que entonces fueron rabiosamente nuevos: la vocación de horizontalidad, la atomización del ágora en burbujas de atención impermeables, la impugnación del sistema entero, la entrada en edad política de la proclamada generación mejor formada de la historia...

El primer volantazo, el del 15-M, fue a la izquierda. El siguiente, sin embargo, fue a la derecha. En España y el resto de Europa, el lenguaje, las tácticas y las estrategias de las nuevas formas de hacer política a la izquierda de la socialdemocracia se adaptaron sin problemas a la derecha de la democracia cristiana. El Brexit, la mutación del Movimiento 5 Estrellas y la irrupción de Salvini primero y Meloni después en Italia, el crecimiento sostenido en el tiempo del lepenismo, el auge de los movimientos ultras en el centro y el este de Europa, Vox en España... se construyeron sobre un muy agresivo ‘nosotros’ y ‘ellos’. Y qué decir de EEUU, siempre a la vanguardia, donde la victoria de Barack Obama (que intentó como pudo no abusar del ‘nosotros’ racial) dio lugar a un pendulazo a la derecha, desde el Tea Party original a la galaxia de siglas del alt-right que desembocó en el trumpismo.

Lo siguiente: la multiplicación de los ‘nosotros’ y, por tanto, de los ‘ellos’ a los que confrontar. Las burbujas impermeables alimentan de forma natural identidades impermeables: se multiplican las siglas a izquierda y derecha, se atomiza la conversación, se debilita y se diluye el marco común, la experiencia personal pasa a ser la norma general. Todo se divide una y otra vez: la derecha, la izquierda, sus versiones extremas, el feminismo, el nacionalismo, las generaciones, el género, el sentido de permanencia... Lo que sucede cede importancia a lo que se percibe que sucede. La conversación pública vive una disonancia creciente entre percepción y hechos, entre emoción y datos, alimentada por la multiplicidad de emisores en la plaza pública. Se pierde el espacio público de conversación y, con él, la idea de bien común.

Así se gesta el tsunami de dicotomías: mi libertad de expresión y la tuya; mis derechos, tus derechos; mi experiencia vital no es la tuya. Sí al escrache a ellos, pero no a nosotros; sí a la cancelación de ellos, pero no de los nuestros. Mi corrupción, su corrupción; mis insultos, sus insultos; mi realidad, su realidad; mis datos, sus datos; sus vacunas, mi salud; su ciencia, mi terraplanismo; mi verdad, su mentira. Por ejemplo: no se defiende la libertad de expresión ‘per se’, sino la propia, y lo que es intolerable para nosotros es lo mínimo que se puede hacer contra ellos.

En nuestro acelerador de partículas hemos llegado ya a la fase ‘mis muertos, sus muertos’. Gaza es un ejemplo palmario: en la conversación polarizada sobre el conflicto palestino-israelí no se defiende el derecho a la vida universal, sino el de cada trinchera de la conversación. No solo se trata de que los muertos palestinos e israelís son usados como arma arrojadiza en la conversación, sino que se recurre a otras atrocidades. Así, a los que denuncian la masacre en Gaza, se les muestran otras masacres en otros países, como si no fuera posible estar en contra de cualquier acto de barbarie. Aquellos que no mueven ni una ceja por la muerte de miles de personas en tierras palestinas acusan de hipocresía a los que se movilizan porque no organizan flotillas por los ucranianos. Por lo visto, si tus muertos son palestinos, te alegran los muertos ucranianos. Y viceversa. El asesinato de Charlie Kirk es otro ejemplo: la indignación de los suyos es inversamente proporcional a la que genera cuando la víctima pertenece al otro lado de la dicotomía.

Y, así, a gritos, llenos de justa indignación y poseedores de la única verdad, ni la muerte genera consensos.