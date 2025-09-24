La revolución televisada de Netanyahu y Trump

Un cantautor israelí compuso hace años una tonada que inmediatamente se convirtió en un rotundo éxito y que hoy sigue siendo popular. Tiene un estribillo melancólico que dice: “Tú y yo cambiaremos el mundo. Lo haremos tú y yo, y luego vendrán todos. Ya lo dijeron otros antes, no importa. Tú y yo cambiaremos el mundo”. Pues bien, parece que el difunto Arik Einstein creó la melodía expresamente para el dúo que forman Donald Trump y Binyamín Netanyahu, a quienes no les basta con cambiar sus países y se han propuesto reordenar el mundo entero, empezando por Occidente, que es la parte más molesta.

Los resultados pueden ilustrarse con la siguiente anécdota. Hace algunos meses, la Corte Penal Internacional imputó a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Es algo evidente que cualquier escolar puede determinar, pero la legislación debe seguir su cauce. Desde La Haya, y por supuesto juristas israelís, aconsejaron a Netanyahu que se abriera a sí mismo una investigación en Israel, y de esa manera bloquearía a la CPI puesto que no puede juzgar delitos ya juzgados. Una trampa posible. Sin embargo, el primer ministro no hizo caso a la recomendación y decidió mantener un desafío público en toda regla a la CPI, es decir a la legislación internacional.

Netanyahu no puede desplazarse a los países que han firmado el Estatuto de Roma pues sería detenido, incluso si los sobrevuela. Es lo que dice la teoría. La práctica, en cambio, constata que difícilmente ningún país, occidental o no, se atreverá a echarle el guante. Emmanuel Macron tuvo ocasión de hacerlo hace solo unas semanas, durante el último viaje de Netanyahu a Washington, puesto que su avión sobrevoló el espacio francés. Macron no se atrevió a apresarlo. Solo unos días antes, el mandatario francés había reprochado a Mongolia que no detuviera a Vladimir Putin cuando el presidente ruso volaba hacia Pekín, estando también perseguido por la CPI. Macron tiene, evidentemente, dos varas de medir, y no es el único.

Macron no puede contarse entre los enemigos de Netanyahu. ¿Pero tiene realmente enemigos Netanyahu? Sí, sus enemigos son quienes critican la ideología del sionismo radical que él representa. Hace algunos años, Netanyahu dijo que los principales enemigos de Israel, es decir del sionismo radical, es decir de él, son 'The New York Times' y 'Haaretz', dos diarios, señaló Netanyahu, cuyos dueños son judíos. ¿Pero acaso 'The New York Times' y 'Haaretz' no son sionistas? Todo lo contrario, son sionistas de una manera muy evidente, aunque son críticos con aspectos del sionismo radical que impulsa Netanyahu. Esta es la guerra que libra a diario el primer ministro israelí, y por simpatía también Trump y el conjunto de la administración estadounidense que está a sus órdenes.

Curiosamente, los principales aliados de Netanyahu son los partidos occidentales de la derecha más radical, como en los Estados Unidos de Trump, la Argentina de Milei o la Hungría de Orbán. Es cierto que esa derecha, históricamente, fue una encarnizada enemiga de los judíos, incluso antisemita, pero ahora se ha hecho enemiga de los musulmanes y se ha aliado con el sionismo radical. Siguiendo la ley de que los enemigos de mis amigos son mis enemigos, los principales enemigos de Netanyahu son los liberales, especialmente los progresistas que luchan por la justicia en Palestina, quienes también son enemigos de Trump. De ahí que Trump y Netanyahu combatan con saña toda forma de liberalismo, empezando en sus propios países, caso del 'Haaretz' o de 'The New York Times'.

La revolución que lideran Netanyahu y Trump coincide con la extendida creencia de que la sociedad occidental está asistiendo a un cambio estructural de grandes proporciones. Es posible que el liberalismo dominante durante las últimas décadas lleve las de perder. Se tiene la sensación de un agotamiento de esa ideología, que se ha vuelto demasiado compleja y desordenada para el gusto de mucha gente. Amplios sectores de la sociedad exigen cambios radicales para recuperar el orden tradicional. Son muchos quienes pretenden simplificar la política y la sociedad y están abrazando ideologías populistas y nacionalistas por todas partes, incluidos Netanyahu y Trump. Se ve con claridad que en Estados Unidos y en Israel, y también en otros países de Occidente, muchos aspiran a dar por concluida la era del liberalismo y añoran el autoritarismo.