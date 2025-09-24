Collboni aprovecha su oportunidad

En el ecuador del mandato municipal, el alcalde Jaume Collboni consolida su posición, crece en apoyo electoral y obtiene una buena valoración de los ciudadanos. Así lo recoge la encuesta del Gesop que publica hoy EL PERIODICO, coincidiendo con las fiestas de la Mercè. Estas proyecciones hay que tomarlas con prudencia, como todos los sondeos, porque hay una masa de indecisos importante, del 24%, pero en algunos electorados, como el de Junts, es muy superior. El sondeo recoge el impacto electoral de la realidad política de la ciudad. Sube el PSC y sube Esquerra que, con el renovado liderazgo de Elisenda Alamany, ha sabido encontrar la manera de incidir en el gobierno de la ciudad sin formar parte del equipo de Collboni. Bajan Junts y Comuns, inmersos en un proceso de cambio de liderazgo y sin encontrar la manera de ser útiles para sus votantes. El PP aguanta mejor que la marca en Catalunya. El exceso de tacticismo tiene una prima negativa en la política local. El actual alcalde, pues, aprovecha la oportunidad que tiene de consolidarse. Aunque la actual fragmentación política hace impensables mayorías de un solo color, el reto es mejorar esas expectativas en los dos últimos años del mandato. La proliferación de obras en marcha indican que tiene capacidad para hacerlo aunque posiblemente necesita que esta dispersión de actuaciones eclosionen en un proyecto de ciudad que sea reconocible para todos y que ponga las bases de una mayoría más estable en el siguiente mandato, sea de la mano de Esquerra y Comuns como piden los electores, o de la mano de Junts si sigue debilitándose.

Un dato llama la atención en los resultados de la encuesta. El 60% está a favor de modificar las condiciones de la reserva de suelo del 30% para pisos sociales, una medida que lastra la construcción de las viviendas que Barcelona necesita. El apoyo, además, es transversal entre los electorados. Este dato debería provocar que el equipo de Collboni retome las negociaciones para esa modificación que se dejó por imposible antes del verano. La ciudadanía lo reclama. Y quién no responda ya se ve que se lo hace pagar.