Mi ciudad se viste de fiesta

La Mercè siempre llega cargada de luz, de música y de gente. Mucha. Demasiada. Y a mí esto me agobia, porque soy sensible y las multitudes me ahogan. Cada año hago mi lista de conciertos, 'correfocs' y actividades que me prometo ver, y cada año me acabo quedando en casa más de lo que me había prometido. Me emociona que Barcelona tenga una fiesta mayor tan impresionante y diversa. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de una programación cultural y popular como nuestra fiesta mayor. Este año, además, nos honra que el pregón vaya a cargo de Emma Vilarasau. ¡Me encanta! Es una mujer, es feminista, activista y ha interpretado uno de los personajes más memorables de la ficción catalana, Eulàlia Montsolís en 'Nissaga de poder'. Y aquí hay un detalle curioso, porque la verdadera patrona de Barcelona es Santa Eulàlia, aquella niña martirizada que la historia dejó atrás cuando la ciudad católica adoptó la Mercè como patrona oficial. Dicen que, por eso, siempre llueve por la Mercè. Porque Eulàlia llora.

Lo que sí que no me pierdo nunca, ya sea de lejos, de cerca o de lado, son los 'castellers'. Porque no hay una cosa más bonita y más emocionante que ver levantar un castillo humano en la plaza de Sant Jaume. En mi lista tengo también a Rigoberta Bandini en la playa del Bogatell y algún que otro concierto que todavía no sé si veré o no. Pero si algo tiene la Mercè es que te permite soñar con millones de planes, aunque al final no hagas ninguno.

Y sí, algunas estamos molestas con nuestra ciudad. Por el exceso de turismo, por la suciedad, por la gente que duerme en la calle o por la inseguridad que provoca la especulación inmobiliaria. Pero, durante unos días, la ciudad se ilumina y como decía Joan Manuel Serrat: “recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas”, y nos olvidamos de todo, aunque solo sea solo por un rato. ¡Viva la fiesta mayor de Barcelona y viva Santa Eulàlia!