Buses de tortura para negacionistas

¿Te atreves a probar la vida a 50 grados?

La pregunta no es mía, sino que aparece escrita en un tráiler que lleva un año recorriendo Francia.

El camión forma parte de la iniciativa Climate Sense, con la intención de concienciar del cambio climático: al fin y al cabo, esa es la temperatura que alcanzará París en la segunda mitad del siglo. Se trata de una simulación inmersiva: durante media hora, los que entran en el tráiler padecen esa temperatura. Y no solo eso, sino que entonces se les hace rellenar cuestionarios y se les proponen juegos de habilidad. Han pasado por ahí más de 2.000 voluntarios, pero también políticos y periodistas. La mayoría dicen que al cabo de un rato tenían dolores de cabeza, palpitaciones, taquicardias. Y que no podían ni pensar.

Hay quien ha propuesto en Francia que la entrada en este camión debería ser obligatoria para todos los cargos públicos. Yo haría extensiva la medida a todos los que, en el lugar de trabajo, en las tertulias de la tele y en las barras de los bares siguen negando el cambio climático (y choteándose de cualquier iniciativa para desacelerarlo).

No me detendría ahí. Fletaría un montón de camiones con experiencias inmersivas en los más variados temas. A quien llamara paguita a las ayudas sociales a menores de otros países, lo pondría durante semanas a cruzar países a pie en una cinta de gimnasio y bajo veinte aspersores descargando sobre ellos a toda vela. Al que dijera que sobran plazas de camarero en las zonas turísticas, porque la gente es una vaga, lo metería 24 horas a fregar platos a cambio de arroz blanco (al que usara la palabra inquiokupas, lo obligaría a hacerlo con las uñas). A quien afirme que el problema de la vivienda es la okupación, y no la imposibilidad de poder entrar en una casa digna y asequible con un salario mínimo, lo pondría durante mil horas seguidas a bucear en Idealista.com, mientras suena de fondo a volumen endiablado 'La casa no es igual' o 'Tu jardín con enanitos', de Melendi. A quien compare las protestas en La Vuelta con la masacre genocida de Gaza… en fin, no digo a dónde le haría ir con el camión. Empieza por M y no es Malibú.

Hay quien puede entender al que sufre sin necesidad de estar viviendo lo mismo que él. Se llama empatía y hay un cierto déficit de ella. Michael Herr, que escribió 'Despachos de guerra', el mejor libro sobre Vietnam, después de incrustarse en el ejército y verlo todo de cerca y sentirlo todo dentro y desde dentro, escribió: “Al cabo de un año, me sentía tan conectado a todas las historias y las imágenes y el miedo, que hasta los muertos empezaban a contarme historias. Las oía como si vinieran de un espacio remoto pero accesible. Independientemente de lo que sintiese hacia ellos, de cómo hubiesen muerto, su historia estaba siempre allí y era siempre la misma. Y decía: ‘Ponte en mi lugar'".

Pues eso, buses de tortura (también llamadas experiencias inmersivas) hasta que todos esos malotes aprendan a ponerse en el lugar de las víctimas de las injusticias que ellos ceban con su soberbia ignorancia y su orgullosa mala fe.