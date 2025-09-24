La encuesta sobre preferencia de voto de los barceloneses en unas elecciones municipales que publica hoy EL PERIÓDICO pone de manifiesto, una vez más, las peculiaridades de Barcelona respecto de otras corrientes dominantes hoy, en Europa y en gran parte del mundo. Mientras en la capital catalana los socialistas sacarían rédito de su condición de partido de gobierno, el populismo de extrema derecha queda en un 12,5% (sumando el 7% de Vox y el 5,2% de Aliança Catalana), lejos de los porcentajes que alcanzan formaciones semejantes en otras latitudes. Como sucede en toda encuesta cuando faltan casi dos años para las elecciones, conviene observar estos datos con cautela, pues estas dos fuerzas no tienen actualmente candidatos conocidos. Ello explica, probablemente, que cerca de un 40% de los votantes no manifieste todavía sus preferencias. Sin embargo, la encuesta revela que Barcelona rechaza el populismo de extrema derecha de distinto signo, que constituye una fuerza al alza en buena parte del continente europeo.

Pese a estos magros resultados de Aliança Catalana, cuyos votos suelen proceder mayoritariamente de Junts per Catalunya, el partido que lidera Carles Puigdemont muestra una disminución del voto muy relevante, al pasar del 22,2% al 14,8%. Ello indicaría que parte de esta pérdida podría reflejar también, al aumento de la abstención, el avance de los socialistas y el de Esquerra Republicana, que pasa del 11,1% al 13% de los votos. Debemos volver a insistir que la falta de un candidato claro por parte de Junts, desde que Xavier Trias dejó la alcaldía, puede explicar en parte este deslizamiento del voto hacia otros partidos o la abstención. Como puede verse en la encuesta, existe un alto grado de desconocimiento de la mayoría de los ediles. Solo tres son conocidos por más de la mitad de los barceloneses: el alcalde Jaume Collboni (90%), el dirigente popular Daniel Sirera (57%) y la dirigente de ERC, Elisenda Alamany (52%).

Esta capacidad de Barcelona de resistir el auge de la derecha más extrema, la debacle de Junts y los resultados discretos del Partido Popular, que pierde casi un punto, podrían favorecer, en principio, pactos de gobierno entre las fuerzas de izquierda, que sumarían una mayoría del consistorio. Efectivamente, aunque en el futuro mejoras en las relaciones entre los seguidores de Alberto Núñez-Feijóo y los de Puigdemont, la suma de las derechas no permitiría ninguna combinación de gobierno. Los porcentajes de la encuesta tampoco permiten imaginar un gobierno sociovergente, como el que aspiraba a presidir Xavier Trias tras las últimas elecciones. Sin embargo, si la mayoría de izquierdas podría traducirse, o no, en un gobierno municipal con una base más amplia que la actual es algo que la encuesta no permite concluir del todo. Pese a que un 40% de los encuestados considera que el PSC debería pactar la formación de un gobierno con ERC y los Comuns, y que hay amplios consensos en materia de regulación de vivienda y turismo, siguen existiendo desacuerdos entre las fuerzas de izquierda. La más significativa, y no es menor, es la de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Solo un 43% de los barceloneses está a favor, lo que supone diez puntos menos que hace un año.