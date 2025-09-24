Ahora son los 'boomers'. Vaya por Dios. La búsqueda constante de culpables está empezando a ser agotadora. Que si los migrantes, que si las mujeres, que si las personas LGTBI, que si lo ‘woke’, que si el turismo, que si los mayores… ¿Quedará alguien con vida, después de este apocalipsis autodestructivo?

En realidad, la cosa es bastante sencilla. Los privilegiados no dejan de sumar -¿multiplicar?- privilegios y una mayoría cada vez más amplia tiene sueldos de risa y llora buscando piso. Los jóvenes ven lastrado su futuro, los de mediana edad viven para y por la hipoteca (o el alquiler) y los mayores desafortunados (muchos más de los que admite el simplismo) se enfrentan a un mercado laboral que les desprecia o a la evanescencia de su piso. Qué risa ser expulsado del hogar para verlo troceado como una salchicha o reformado cuquísimo para inquilinos más lustrosos.

El debate político, entretenido en insultar y culpar a los oponentes, pierde enjundia y gana efervescencia. Una excitante nadería se impone al abordaje de los problemas concretos. Total, todos andamos medio distraídos, los argumentos nos cansan y eso de pensar, aún más. En cambio, el odio es tan, tan inmediato. Y gratificante, todo sea dicho. Cuando la estabilidad se difumina o la identidad se tambalea, basta elegir un colectivo al que culpar para sentirse inmediatamente acompañado. Además, la estrategia de ataque es facilísima, basta denigrar los logros sociales llamándolos privilegios. Y ahí entra todo, desde los derechos que combaten la discriminación hasta las pensiones.

¿Lucha de clases? Uy, calla, eso es de pobres. ¡Y de 'boomers'! Luchar contra un sistema que ahonda en la desigualdad se antoja agotador. Por el contrario, hacer caer a un colectivo para auparse sobre él es infinitamente más fácil. Así, a medida que nos despedazamos unos a otros, la mayoría se deshilacha en un puñado de minorías débiles y enfrentadas. Qué gran espectáculo este del autocanibalismo, sobre todo para quienes lo observan desde la atalaya de sus (auténticos) privilegios.