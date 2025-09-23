Los veranos del futuro

Este verano he estado una semana en mi playa preferida, en mi pueblo. Voy desde que nací, o antes incluso: hay fotos de mi madre embarazada exactamente en el mismo lugar donde todavía extiendo la toalla. Recuerdo que, cuando las vacaciones nos duraban tres meses, era habitual que pasáramos buena parte de las mañanas jugando descalzos a fútbol sobre aquella arena, sudando hasta que no podíamos más y nos lanzábamos al agua para refrescarnos. Ahora, es imposible andar ni un segundo sin zapatos o alpargatas. En uno de los días más calurosos de agosto, si un pie me frotaba por accidente la arena mientras estaba tomando el sol, lo tenía que apartar corriendo porque me parecía que lo había puesto directamente sobre una plancha.

Esto es una anécdota personal que no tiene ningún valor científico, porque es una observación aislada y totalmente objetiva. No la usemos para justificar que estamos sufriendo un calentamiento global. Pero encaja perfectamente con la montaña de datos que llevamos décadas acumulando, que sí que confirman que hay un cambio climático, y que no exageramos nada si lo denominamos “emergencia”.

Por ejemplo, este junio ha sido el más cálido en Europa occidental desde que hay constancia: la temperatura media llegó a 24,9 °C. Las olas de calor cada vez son más frecuentes. En el Reino Unido, donde normalmente paso parte del verano, antes se veía una cada 60 años; ahora, están espaciadas solo unos seis años, según un estudio del Imperial College. En el sur de Europa estamos preparados para las temperaturas altas y tenemos herramientas para hacerlas más soportables, pero en el norte no, y ahora que las experimentan con más frecuencia el impacto en la gente es mucho más fuerte. Con casas forradas de moqueta y diseñadas por no dejar escapar ninguna caloría, los veranos actuales son literalmente letales.

Porque las consecuencias de todo esto no se limitan a la incomodidad de pisar una arena ardiente. En estas condiciones, los incendios son más habituales y extensos y duran más, como bien saben en el nordeste de la península Ibérica y en otras zonas de Europa (en junio y julio hubo cerca de 100.000 desplazados en el continente por culpa del fuego). Y la mortalidad aumenta. Se ha calculado que los 1,3 °C que ha aumentado la temperatura media este siglo son responsables del 65% de las muertes que se consideran consecuencia directa del calor: más de 1.500 en las principales ciudades europeas este año, a pesar de que la cifra real seguramente es más alta.

Que las temperaturas están subiendo no es discutible. No es una cuestión de opiniones: son hechos cuantificables. Solo los que no saben leer un gráfico (y, atención, que algunos de estos llegan a lugares de alta responsabilidad) se atreven a dar la espalda a una realidad tan fácilmente demostrable. Pero el negacionismo climático serio ya hace tiempo que ha cambiado de argumentos y ahora se centra en decir que este calentamiento que sufrimos no es culpa de la actividad humana, sino parte de los ciclos habituales del planeta que, a lo largo de los últimos milenios, ha ido oscilando entre eras globalmente glaciales y tórridas sin que nosotros interviniéramos. Demostrar científicamente una relación causa-efecto siempre es más difícil, pero en este caso los datos son bastante concluyentes: todo indica que somos los principales responsables.

El calentamiento global afecta sobre todo a los más frágiles. Por ejemplo, el 90% de las muertes por calor se ven en mayores de 65 años. En los estratos acomodados no hacen falta refugios climáticos: tienen bastante con poner en marcha el aire acondicionado (cosa que lleva a un 14% más de consumo de energía, con todos los problemas ecológicos asociados), pero esto no está al alcance de todo el mundo. Más de 2.000 millones de personas viven en países especialmente afectados por el cambio climático, una cifra que se espera que se doble en los próximos 30 años. Para muchos, la única opción será huir hacia zonas más templadas.

Quienes están en el poder parece que no se dejan impresionar por estas cifras. Para convencerles de que hay que actuar quizás sería más útil recordarles que la economía también es sensible al calor: menos productividad, menos horas de trabajo, más problemas logísticos... Se calcula que el impacto económico de cada día de temperatura extrema (por encima de 32 °C) es equivalente a media jornada de huelga. Como resultado, España, que ha experimentado 52 de estos días entre mayo y medio julio, habría perdido un 1,4% de su PIB.

Si continúa esta tendencia, quemarnos los pies en la playa será el menor de nuestros problemas en los veranos del futuro. Y nadie podrá decir que no nos habían avisado.