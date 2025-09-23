El Supremo absuelve a Valtònyc

El Supremo ha descubierto la libertad de expresión ajena y propia, nunca es demasiado tarde. El estreno del Tribunal como garante de las opiniones excesivas se produce cuando su protección retrocede en todo el mundo, lo cual exige un coraje adicional. La nueva doctrina se transmite en dos sentencias y un voto particular, iniciativas que merecen un aplauso tan vigoroso como su redacción liberal. La primera intervención protectora se registra a favor de María Jesús Montero, una vez que la vicepresidenta del Gobierno llamó «delincuente confeso» al novio de Díaz Ayuso. La Sala de lo Civil no entró en los epítetos que merece el muy presunto defraudador, pero agravó los calificativos de la dirigente socialista al etiquetar al imputado de «personaje público». Despedazaba así el discurso victimista de la presidenta de Madrid, y ponía a la parroquia sobre aviso en cuanto a un cambio de tendencia.

El segundo aldabonazo acaba de producirse. Desde la cobardía inherente al personaje, el ultraespañol Santiago Abascal propuso para Pedro Sánchez desde Argentina la solución Mussolini, y que el pueblo lo colgara por los pies. El presidente de Vox intentó desdecirse, pero ya cargaba con la querella correspondiente. Un auto del Supremo rechaza la acción socialista porque «no pueden ponerse límites penales a los discursos de políticos», ojalá acabe con el odioso delito de odio. El tercer ejemplo es el valeroso voto particular del magistrado Andrés Palomo contra el procesamiento del fiscal general, tan certero que le hubiera costado un reproche del antiguo Supremo. Estas cosas con Marchena no pasaban.

En los tres casos se trata de pronunciamientos políticos por sus repercusiones, aunque se disfracen de ciencia jurídica. La nueva doctrina deja claro que Valtònyc no sería hoy condenado por rimar entre otras cosas Urdangarin con Burger King. La absolución del triste rapero que acabó pidiendo perdón llega con cierto retraso, pero la justicia rápida no es justicia.