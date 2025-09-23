Secretismo e inacción en Igualdad

Ana Redondo se sentará este martes a la mesa del Consejo de Ministros como si nada hubiera sucedido, una semana después de que trascendieran los fallos en las pulseras antimaltrato de medio centenar de agresores machistas que se beneficiaron de absoluciones judiciales por quebrantamiento de condena.

La ministra, a la que el presidente Sánchez puso al frente de Igualdad tras el fiasco de la ley del ‘sí es sí’ de Irene Montero y el incendio que la eurodiputada de Podemos provocó entre las feministas del PSOE por la ley trans, ya ha dicho que no tiene intención de dimitir y ha cargado contra la oposición por “utilizar el miedo de las mujeres como ariete contra el Gobierno”.

Redondo olvida que es obligación de la oposición fiscalizar su gestión y que lo llamativo es que ella se parapete en las víctimas de violencia machista para no asumir su responsabilidad. No ha sido la oposición la que le ha sacado los colores, sino la Fiscalía General del Estado en su informe anual y el Consejo General del Poder Judicial, que alertó de lo que estaba sucediendo sin que Igualdad adoptara medidas con la celeridad necesaria. ¿Quién politiza la polémica?

Es grave que el error técnico se produjera, pero lo es más que no se respondiera de forma inmediata a los tres oficios que el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial remitió al Ministerio de Igualdad el 8 de enero y el 21 y 27 de febrero de este mismo año denunciando los fallos. Si el informe anual de la Fiscalía General del Estado publicado a principios de septiembre no se hubiera hecho eco de las irregularidades, no hubieran trascendido públicamente los hechos ante el nulo interés por la transparencia que ha demostrado la ministra.

Las pulseras antimaltrato han protegido en España a más de 21.000 mujeres en estos años, unas 4.500 en la actualidad, por lo que han sido un buen instrumento que ahora está bajo sospecha por la actitud de Igualdad. Porque eso es lo que ha conseguido Redondo con el secretismo y la inacción, que las víctimas tengan dudas ... y miedo.