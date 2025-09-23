La recogida de residuos de la CUP

Para refutar a quienes le acusan de negligente en la recogida de residuos, el alcalde de Girona ha recogido a Albert Botran, un tipo de la CUP que había sido diputado en el Parlament y en el Congreso que ahora no tenía utilidad alguna, y lo ha colocado de coordinador de comunicación -sea eso lo que sea- a razón de unos 46.000 euros anuales. Da igual que ni siquiera sea gerundense, los residuos son un problema que debe tratarse a escala global.

Se le avecina faena al alcalde Salellas. Según las encuestas que van apareciendo, la CUP va a ser un partido -o lo que sea- cada vez más marginal, así que si pretende recoger todos los residuos que va a ir produciendo esta formación deberá construir otro vertedero en Girona. O eso, o crear un montón de cargos municipales a razón de 50.000 euros anuales, todo sea por el bien del reciclaje, lo que no podemos permitir es que se acumulen residuos de la CUP por toda Catalunya, menuda imagen daríamos.

Por fortuna, la mayoría de residuos de la CUP no necesitan ser recogidos por los ayuntamientos, ya que suelen proceder de buena familia y es esta quien se encarga de su recuperación y -en los casos que sea posible- reciclaje. Es el caso, entre otros, de las antaño revolucionarias Mireia Boya o Eulàlia Reguant, cuyas familias ahorraron un gasto al erario público, transformando esos residuos de la CUP en empresaria turística y en propietaria inmobiliaria, respectivamente. El problema son los residuos que no tienen donde caerse muertos, esos son los que es necesario recoger, como Anna Gabriel, a quien la acogió un sindicato suizo, aunque para ello tuviera que cortarse el flequillo, 100.000 euros anuales bien valen un paso por la peluquería.

De momento, no hay en la CUP -como sí existen en otros ámbitos, por ejemplo, la automoción- residuos que se reciclen por piezas, lo cual es una lástima, porque facilitaría mucho su reutilización y nos saldría más barato. Mientras eso no sea factible, hemos de recogerlos enteros como a Albert Botran, sin posibilidad de desmontarlos. La ciudad sigue estando hecha un asco, pero lo primero es recoger los residuos de la CUP, que son del partido del alcalde. ¿O no es el dueño el encargado de recoger las deposiciones de su chucho?