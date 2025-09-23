Punto de inflexión
Trump afirma que "odia" a sus oponentes ante decenas de miles de personas en el funeral del ultra Kirk
En una ceremonia que ya fue esperpéntica toda ella, uno de los momentos más esperpénticos fue la irrupción en escena de Erika Kirk, ex-miss Arizona y viuda de Charlie Kirk, en un ambiente que la enviada especial de 'The New Yorker' no sabía si definir como un funeral o “como el mayor mitin trumpista de la historia”. Antonia Hitchens destacaba el rasgo distintivo del evento: “El fervor religioso impulsó una agenda política envalentonada”. El gentío que se reunió en el State Farm Stadium, en Glendale, se vio inmerso en una especie de tributo espectacular (porque la ceremonia fue un espectáculo) que, a la vez, más allá de conmemorar la figura del activista, le elevaba al altar del martirio (J.D. Vance fue el primero que habló de un “mártir de la fe cristiana”), con evidentes connotaciones religiosas y continuas referencias a la Biblia. Incluso se comparó a Kirk con Jesucristo, porque su muerte "no fue un asesinato, sino un sacrificio", es decir una inmolación para "salvar a la civilización occidental: él murió por todos vosotros". Esta es una cita de Jack Posobiec, amigo del difunto y conocido estratega supremacista, que también añadió, mientras exhibía un rosario, una pregunta en forma de arenga: “¿Estáis preparados para revestiros con la armadura de Dios?”.
El acto de Glendale generó tal cantidad de frases históricas y de histerias compartidas que se hace difícil distinguir quien las dijo. De hecho, el aquelarre fue a la vez ceremonial religioso y locura colectiva, con un enardecimiento que juntaba los dos componentes. Lo definió a la perfección Tyler Bowyer, director ejecutivo de la organización de Kirk, Turning Point USA (TPUSA), el punto de inflexión para una nueva civilización: "Este es un territorio nuevo para el Partido Republicano; la fusión de Cristo y nuestra política está cambiando la cultura, nos está unificando". Y añadió: "Este es nuestro movimiento por los derechos civiles". La unificación, claro, es la que persigue Vance, que aboga por “desmantelar el movimiento increíblemente destructivo” (es decir, lo que llaman izquierda, esa inconcreta amalgama que definen como “antifa”, e incluso el propio Partido Demócrata, que es visto como una “organización extremista doméstica”) y “llevar la unidad al país”.
Decía que el momento más esperpéntico fue cuando irrumpió Erika Kirk. Recibida con la natural pasión (visto el panorama), apareció en medio de columnas de fuegos artificiales y empezó su intervención con una mezcla de dolor contenido, fingida improvisación y afán milenarista. Amenazó con la tormenta que habían desatado los “malos” (“no saben lo que han hecho”) y después hizo un gesto absolutamente teatral. Se calló un rato, se movió, volvió al micrófono y empezó a sollozar. Dijo que había que ser como Jesús (“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”) y que el amor lo salva todo.
Era el pie que Trump necesitaba para remachar el clavo: "Yo no estoy de acuerdo. Yo odio a mis oponentes". El punto de inflexión, el cóctel de la fe militante y de la militancia fervorosa.
