Las miserias de Hollywood

'The Studio' (Apple TV+) es una de las series del momento. La culpa la tienen los Emmys. En la última gala, celebrada el pasado 14 de septiembre, arrasó en la categoría de comedia, alzándose con los principales galardones, incluyendo el Emmy a mejor serie. En ella Seth Rogen interpreta a Matt Remick, nuevo director de un estudio ficticio (Continental Studios). Matt, apasionado del mundo del cine, recibe el cargo con ilusión, pero pronto se dará cuenta de que comporta un montón de responsabilidades y presiones que no siempre sabe gestionar. 'The Studio' es una serie ácida y atrevida, que refleja a la perfección muchos de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad la industria del entretenimiento. Presiones por dar con proyectos que arrasen en la taquilla, extravagancias de las 'celebrities', presupuestos que se descontrolan, entornos laborales tóxicos o la eterna pugna entre lo que los ejecutivos quieren y lo que el talento espera. 'The Studio' es graciosa precisamente porque expone cómo funciona un estudio desde dentro, un lugar donde hay sitio para la creatividad y el éxito, pero también para los fracasos y la estupidez.

No es la única serie que recurre a esta nueva mirada sobre Hollywood. La última temporada de 'Hacks' (HBO Max), también galardonada con dos Emmys (mejor actriz protagonista y de reparto) expone sin piedad las miserias de la industria televisiva. La dictadura de las audiencias, las presiones políticas, las expectativas de los inversores, la batalla por lograr la atención de la generación zeta... Hacks explica con todo lujo de detalles el peaje que Deborah Vance tiene que pagar cuando se coloca al frente de un Late Night.

Hace dos décadas las 'sitcoms' no estaban interesadas en las tramas relacionadas con la industria del entretenimiento. Dentro de la lógica de los ejecutivos de televisión los problemas de actores, escritores o productores eran “de nicho”, demasiado específicos y poco cercanos para la audiencia general. Con el 'boom' de la televisión por cable y la eclosión de las plataformas el mundo del espectáculo comenzó a llamar cada vez más la atención, incluso de manera autorreferencial. Ahí están clásicos como '30 Rock' o 'Curb your Enthusiasm', que ridiculizan a un Hollywood poderoso, capaz de reírse de sí mismo. Con 'The Studio' o 'Hacks' el enfoque cambia. Optan por la sátira para adaptarse a la nueva realidad. Reflejan a una industria que lucha por sobrevivir con unos personajes que ya no encarnan el 'glamour' del pasado, sino la precariedad y la frustración de mantenerse relevantes en un ecosistema audiovisual cada vez más incierto y fragmentado.

No es casual que tanto 'The Studio' como 'Hacks' tengan su hogar dentro de una plataforma de 'streaming'. Las plataformas han impulsado un cambio en el consumo sustancial. Tienen una dimensión global que les ha permitido apostar por segmentos de audiencia más específicos. Y con ellas, en cierta medida, también ha llegado una mayor madurez de la audiencia, más receptiva a enfoques innovadores. Pero también ha acentuado la crisis del ecosistema tradicional, cine y televisión, en torno al que orbitan ambas series. ¿Qué tenemos nosotros que ver con un ejecutivo de un estudio o con la presentadora de un 'late night'? Probablemente nada, pero es fácil empatizar con los problemas a los que se enfrentan. La incertidumbre sobre los resultados, la inestabilidad laboral, la obsesión por saber qué quieren los espectadores, el pánico a volverse irrelevantes…

'The Studio' y 'Hacks' no solo han triunfado por su ingenio y frescura, sino porque capturan con humor ácido una verdad que atraviesa tanto a Hollywood como a cualquier otro sector: la precariedad, la presión constante y el miedo a desaparecer del mapa. Ya no se trata de mostrar un mundo de estrellas lejanas e intocables, sino de reflejar la vulnerabilidad de quienes antes parecían inalcanzables. Esa es la clave de su éxito. Al desnudar la trastienda del espectáculo, se convierten en un espejo donde se reconocen millones de personas que también conviven con jefes impredecibles, objetivos imposibles o entornos laborales hostiles. En un momento en que todos competimos por atención —sea en una sala de juntas o en una red social—, estas comedias se convierten en relatos universales disfrazados de sátira. Y tal vez por eso arrasan en los premios. Porque, aunque hablen de otros, en realidad están hablando de nosotros.