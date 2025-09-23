Una Mercè abierta al mundo

Semanas de fiesta, de metro abierto ininterrumpidamente, de conciertos, de premios a los barceloneses del año de EL PERIÓDICO, de 30 años de Betevé, de la apertura de una nueva librería de La Central en la ya carísima y peatonal Consell de Cent, de premios literarios como el Tusquets de novela o de la terraza del Hotel Claris, la fiesta más longeva de todas las que se hacen en los hoteles de Barcelona. Todo en un 'pack' repartido en pocos días, porque hay que aprovechar que la Mercè huele a fiesta y a lluvia, sean o no lágrimas de Santa Eulàlia, que llora porque desde 1688 ya no es la única patrona de la ciudad, cuenta la leyenda. Aquí va de santas y no santos.

Septiembre siempre ha sido para Barcelona el mes del desmadre. Los que pintamos canas también recordamos la Festa del Treball que organizaba el PSUC, no solo para los 'suqueros', días antes de la fiesta mayor. Aquello no era excesivamente militante, pero sí festivalero. Los distintos partidos comunistas del mundo ponían tenderetes con producto local y la fiesta, lejos de ideologías, se convertía en una risa continua. Así la recuerdo. Claro que cómo no la voy a recordar así, si eran tiempos de loca juventud. Y más con los genuinos mojitos de ron, limón, azúcar y menta traídos de la isla que vendían en el espacio cubano.

Pero no hay que ir a la lejanía de los años 70. Fue en 1997 cuando a Jordi Clos se le ocurrió festejar la llegada del verano, entonces era en junio, ocupando la terraza de uno de los primeros hoteles que mostraba que el Eixample y Barcelona “era guapa”. Eso de entrar en un hotel durante aquella época en la ciudad era profanar un lugar donde nadie te había llamado a hacer nada. La idea de Clos también era la de mezclar, en el sentido más olímpico, a los más variados de los personajes de la ciudad y en un mismo espacio. Lo sigue logrando, aunque parezca un imposible en los tiempos que vivimos, donde se comunica mejor un insulto que un apretón de manos.

También son días de nostalgia cuando descubres que, a lo largo de esos 40 años, han ido desapareciendo personas con las que mantenías charlas y risas que parecían iban a ser permanentes. Eso molesta. Digamos que cabrea. Una de las ausencias más evidentes de esta Mercè es la de Arturo San Agustín y la falta de sus comentarios inteligentes que tocaban las narices. Pero eso no es culpa de los días de fiesta mayor. La causa la tiene el tiempo que pasa. Claro que, si no fuera así, 'kaput'.

Esta no es una reflexión nostálgica, puede que algo melancólica. Cualquier tiempo pasado no es mejor. El único espacio posible a disfrutar es el presente. Y lo mejor es pasarlo bien ahora y con gente nueva. Existe una tendencia contemporánea a pasarlo bien solo con los tuyos. Solo con ellos. Y el secreto está en descubrir nueva gente. De aquí y de cualquier sitio. La fiesta mayor de Barcelona ha sido siempre poco autóctona. Quien lo quiera entender, bien. Es una cuestión de comunidad abierta a todos. A utilizar la amabilidad, que no es cutre como una llave maestra. Bona Mercè!