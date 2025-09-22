Betevé cumple 30 años

La televisión de Barcelona se fundó hace 30 años. Con el impulso de Pasqual Maragall. Quería una televisión que informara y viviera la ciudad. La ahora Betevé tuvo una raíz federativa pues, impulsada por el ayuntamiento, la programación debía mucho a las breves 'cápsulas' que facilitaban, con gran entrega y pocos medios, las televisiones de distrito. Pero, desde el inicio, con 'la guinda' de la dirección de Manuel Huerga, que le dio una gran personalidad, más atrevida que las televisiones existentes, incluida TV3. Un desafío lateral de Maragall a la Catalunya de Jordi Pujol que ya llevaba 15 años en la Generalitat.

Cuando, en 2001, el alcalde Joan Clos me propuso dirigirla, Catalunya ya estaba en transición. Había aires de cambio. Betevé estaba en unos bajos -de escasos metros y con un plató de juguete- en la Via Laietana, cerca del Palau de la Música. Pero había que enriquecer los informativos, diversificar programas y abrirla a los debates. Por increíble que parezca, entonces había pocos debates en TVE. Y en TV3. Decidimos discutir con pluralidad sobre la ciudad, la política, los libros (el gran logro de Emilio Manzano), la ciencia (Lluís Reales), el cine (Àngel Casas)… Y acercarla al televidente medio. De ahí el espacio de Ferran Monegal, de crítica ácida a los programas y personajes de las grandes televisiones, lo que llevaba años haciendo con gran éxito desde EL PERIÓDICO.

BetevÉ cubrió las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak ante un Aznar que la apoyaba por las famosAs e inexistentes armas de destrucción masiva. Algunos altos cargos de la Generalitat -por suerte, no todos- creyeron que Betevé “se pasaba”, pero hicimos -gracias a la colaboración con Euskal Telebista- un gran programa sobre las elecciones vascas del 13 de mayo del 2001, aquellas en las que Aznar y Mayor Oreja -tras la mayoría absoluta del PP del 2000- querían dar la campanada y batir al PNV.

Pero la gran prioridad era dejar “el pisito” y que Betevé dispusiera de instalaciones adecuadas. El alcalde Clos -y Assumpta Escarp- fueron decisivos al apoyar el traslado a su actual sede en Poble Nou. ¡Un gran plató! ¡Y más que uno! Un paso decisivo en la mayoría de edad

Luego, en Catalunya han pasado multitud de cosas -entre ellas, el 'procés'- y Betevé ha tratado siempre con esmero todo lo que sucedía en la ciudad. Ahí está el muy intenso y objetivo seguimiento de las protestas y disturbios tras la sentencia del 'procés'.

Betevé ha tenido sus crisis de crecimiento, entre ellas la laboral, pero es muy notable que, pese a la crispación política general, el ayuntamiento -con los alcaldes Trias, Colau y Collboni- las haya resuelto con unidad. Betevé, siempre un vivero de talento, inicia ahora una nueva etapa con Georgina Ferri, su primera directora tras una larga experiencia en el 'Ara'. El futuro no será fácil, en un mundo mediático muy distinto al del lejano 1995, pero Barcelona sigue teniendo una televisión local -y pública- que informa y debate en libertad las grandes mutaciones de la ciudad.