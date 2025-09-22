'Juntos mejor'. Ese es el lema de Naciones Unidas para la Asamblea General que se inicia esta semana y que celebra sus 80 años. Uno llega a la vejez esperando que su entorno le ayude y respete. Pero esta ONU octogenaria, impulso americano con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, está exhausta y a su principal valedor, EEUU, en plena deriva feudal, no solo no le interesa mantenerla sana sino que, si pudiera, empezaría ya con los cuidados paliativos. La deriva de Trump ya empezó en su primer mandato recortando una financiación que ha forzado en este segundo a una reducción de una quinta parta de su personal. Aligerar despachos era algo que le venía bien para afrontar nuevas etapas, pero el problema es la manipulación política a la que se está dejando someter, y que en la práctica le convierte en una organización sometida e irrelevante.

Lastrada por la incapacidad de poner freno a las masacres en Gaza, aunque el foco de esta Asamblea General va a estar precisamente ahí, EEUU ha rechazado, en una nueva muestra de poder y fuerza, conceder el visado a Mahmud Abás, hoy por hoy el único mandatario que puede defender que tiene poderes -aunque con escasa legitimidad- para representar a Palestina. Para llegar a la asamblea, hay que pasar por el control de fronteras. Aunque la Carta de Naciones Unidas establezca que los asistentes no dependan de autorización de ningún estado, Trump desprecia la ley a su antojo y no podrá simbolizar el beneficio de que una decena de países -entre ellos, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia- se sumen a reconocer el derecho a un Estado Palestino y, por lo tanto, también a su autodeterminación.

Puestos a ningunear y utilizar el poder, António Guterres, el secretario general de la ONU, en vez de gastar toda su energía en discursos tan cargados de razón como inútiles, debería dar un golpe sobre la mesa. ¿Porque no se decide llevar la Asamblea a Ginebra, la otra gran sede de Naciones Unidas? Si no están todos, ¿qué sentido tiene el lema de “juntos mejor” y que valor le deja a una asamblea de naciones pretendidamente unidas?